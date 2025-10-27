-

MultiBank Group與Khabib Nurmagomedov啟動數十億美元的獨家全球合資計畫，打造全球第一個受監管的代幣化運動生態系統

全球第一大金融衍生品機構MultiBank Group已與全球運動偶像、未嘗敗績的UFC冠軍Khabib Nurmagomedov（戰績為29勝0負）達成數十億美元的獨家全球合資計畫，共同打造第一個連結全球金融、運動與科技的受監管生態系統。該合資公司將以MultiBank Group位於杜拜的總部為營運基地，建構一個由頂級運動計畫和真實世界數位資產組成的全球網路。這一架構實現了MultiBank Group創辦人兼董事長Naser Taher打造獨家全球合資企業的願景，賦予MultiBank獨家權利，以Khabib Nurmagomedov品牌名稱開發和推廣多個專案，包括開發30家頂尖Khabib健身房以及Gameplan和Eagle FC品牌。

此次合作的核心成果是成立數十億美元的合資公司MultiBank Khabib LLC，實現兩大全球巨擘的強強聯手：一是在受監管金融領域表現卓越的領導者MultiBank Group，二是在八角籠內保持不敗、影響力遠超運動領域的Khabib Nurmagomedov。該合資公司將以MultiBank Group位於杜拜的總部為營運基地，建構一個由頂級運動計畫和真實世界數位資產組成的全球網路。這一架構實現了MultiBank Group創辦人兼董事長Naser Taher打造獨家全球合資企業的願景，賦予MultiBank獨家權利，以Khabib Nurmagomedov品牌名稱開發和推廣多個專案，包括開發30家頂尖Khabib健身房以及Gameplan和Eagle FC品牌。

整個合資計畫由MultiBank Group的受監管數位生態系統提供支援，並以其核心$MBG代幣為動力，該代幣是其不斷擴大的真實世界資產(RWA)技術和計畫組合背後的驅動力。

MultiBank Group創辦人兼董事長Naser Taher表示：「我們從阿聯出發，透過對真實世界運動資產(RWA)進行受監管代幣化，為運動產業打造全新藍圖。透過與Khabib Nurmagomedov攜手合作，並藉助我們的生態系統代幣$MBG，我們正將金融和運動整合到一個透明的、技術驅動的生態系統中——這個系統建立在信任、創新和MultiBank架構實力的基礎之上。這一措施契合了阿聯成為全球數位資產創新和世界一流運動中心的願景，對此我們感到十分驕傲。」

Khabib Nurmagomedov補充說道：「與MultiBank Group的此次合作建立在力量、尊重和紀律的共同價值觀之上。我們將與MultiBank Group一起，打造超越運動的真正全球機會，透過受監管的創新數位生態系統為運動員和粉絲賦能。這僅僅是個開始。」

關於MultiBank Group

MultiBank Group於2005年在加州成立，現已發展成為全球最大的金融衍生品機構之一，為100個國家的超過200萬客戶提供服務，日交易量逾350億美元。集團在五大洲持有18項監管牌照，在全球設有超過25個辦事處，以其在監管實力、透明度和創新方面的堅定承諾而聞名。

