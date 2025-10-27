MultiBank Group e Khabib Nurmagomedov lançam uma joint venture exclusiva de bilhões de dólares para construir o primeiro ecossistema esportivo tokenizado regulamentado do mundo
MultiBank Group, the world’s largest financial derivatives institution, has entered into an exclusive worldwide multi-billion-dollar joint venture with global sports icon and undefeated UFC champion Khabib Nurmagomedov (29-0) to create a first-of-its-kind regulated ecosystem connecting global finance, sports and technology. The company will operate from MultiBank Group’s headquarters in Dubai, building a worldwide network of high-end sports ventures and real-world digital assets. This structure fulfills the vision of MultiBank Group Founder and Chairman, Naser Taher, for an exclusive global joint venture, granting MultiBank exclusive rights to develop and promote projects under the Khabib Nurmagomedov brand name, including the development of 30 state of the art Khabib gyms, Gameplan and Eagle FC brands.
DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--O MultiBank Group, a maior instituição financeira de derivativos do mundo, firmou uma joint venture exclusiva mundial multimilionária com o ícone esportivo global e campeão invicto do UFC Khabib Nurmagomedov (29-0) para criar um ecossistema regulamentado inédito que conecta finanças globais, esportes e tecnologia.
A parceria culminará na criação de uma joint venture multimilionária, a MultiBank Khabib LLC, unindo duas potências globais: o MultiBank Group, líder em excelência financeira regulamentada, e Khabib Nurmagomedov, invicto no octógono e cuja influência se estende muito além do esporte. A empresa operará a partir da sede do MultiBank Group em Dubai, construindo uma rede mundial de empreendimentos esportivos de alto nível e ativos digitais do mundo real. Essa estrutura cumpre a visão do fundador e presidente do MultiBank Group, Naser Taher, de uma joint venture global exclusiva, concedendo ao MultiBank direitos exclusivos para desenvolver e promover projetos sob a marca Khabib Nurmagomedov, incluindo o desenvolvimento de 30 academias Khabib de última geração, as marcas Gameplan e Eagle FC.
Todo o empreendimento é apoiado pelo ecossistema digital regulamentado do MultiBank Group e impulsionado por seu token $MBG, que é a força motriz por trás de seu portfólio em expansão de tecnologias e iniciativas de ativos do mundo real (RWA).
Naser Taher, Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, declarou: “A partir dos Emirados Árabes Unidos, estamos moldando um novo modelo para o negócio do esporte por meio da tokenização regulamentada de ativos esportivos do mundo real (RWA). Junto com Khabib Nurmagomedov, e impulsionados pelo nosso token de ecossistema, o $MBG, estamos unindo finanças e esportes em um único ecossistema transparente e orientado pela tecnologia — construído sobre confiança, inovação e a força da estrutura do MultiBank. Essa iniciativa se alinha com orgulho à visão dos Emirados Árabes Unidos de se tornar um centro global de inovação em ativos digitais e esportes de classe mundial.”
Khabib Nurmagomedov acrescentou: “Esta parceria com o MultiBank Group baseia-se em valores compartilhados de força, respeito e disciplina. Junto com o MultiBank Group, estamos criando oportunidades globais reais que vão além do esporte, capacitando atletas e fãs por meio de um ecossistema digital regulamentado e inovador. Este é apenas o começo.”
Sobre o MultiBank Group
Fundado na Califórnia em 2005, o MultiBank Group tornou-se uma das maiores instituições de derivativos financeiros do mundo, atendendo mais de 2 milhões de clientes em 100 países, com volumes diários de negociação superiores a US$ 35 bilhões. O grupo opera sob 18 licenças regulatórias em 5 continentes e mantém mais de 25 escritórios ao redor do mundo, sendo reconhecido por seu compromisso com a solidez regulatória, transparência e inovação.
