MultiBank Group e Khabib Nurmagomedov lançam uma joint venture exclusiva de bilhões de dólares para construir o primeiro ecossistema esportivo tokenizado regulamentado do mundo

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--O MultiBank Group, a maior instituição financeira de derivativos do mundo, firmou uma joint venture exclusiva mundial multimilionária com o ícone esportivo global e campeão invicto do UFC Khabib Nurmagomedov (29-0) para criar um ecossistema regulamentado inédito que conecta finanças globais, esportes e tecnologia.

A parceria culminará na criação de uma joint venture multimilionária, a MultiBank Khabib LLC, unindo duas potências globais: o MultiBank Group, líder em excelência financeira regulamentada, e Khabib Nurmagomedov, invicto no octógono e cuja influência se estende muito além do esporte. A empresa operará a partir da sede do MultiBank Group em Dubai, construindo uma rede mundial de empreendimentos esportivos de alto nível e ativos digitais do mundo real. Essa estrutura cumpre a visão do fundador e presidente do MultiBank Group, Naser Taher, de uma joint venture global exclusiva, concedendo ao MultiBank direitos exclusivos para desenvolver e promover projetos sob a marca Khabib Nurmagomedov, incluindo o desenvolvimento de 30 academias Khabib de última geração, as marcas Gameplan e Eagle FC.

Todo o empreendimento é apoiado pelo ecossistema digital regulamentado do MultiBank Group e impulsionado por seu token $MBG, que é a força motriz por trás de seu portfólio em expansão de tecnologias e iniciativas de ativos do mundo real (RWA).

Naser Taher, Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, declarou: “A partir dos Emirados Árabes Unidos, estamos moldando um novo modelo para o negócio do esporte por meio da tokenização regulamentada de ativos esportivos do mundo real (RWA). Junto com Khabib Nurmagomedov, e impulsionados pelo nosso token de ecossistema, o $MBG, estamos unindo finanças e esportes em um único ecossistema transparente e orientado pela tecnologia — construído sobre confiança, inovação e a força da estrutura do MultiBank. Essa iniciativa se alinha com orgulho à visão dos Emirados Árabes Unidos de se tornar um centro global de inovação em ativos digitais e esportes de classe mundial.”

Khabib Nurmagomedov acrescentou: “Esta parceria com o MultiBank Group baseia-se em valores compartilhados de força, respeito e disciplina. Junto com o MultiBank Group, estamos criando oportunidades globais reais que vão além do esporte, capacitando atletas e fãs por meio de um ecossistema digital regulamentado e inovador. Este é apenas o começo.”

Sobre o MultiBank Group

Fundado na Califórnia em 2005, o MultiBank Group tornou-se uma das maiores instituições de derivativos financeiros do mundo, atendendo mais de 2 milhões de clientes em 100 países, com volumes diários de negociação superiores a US$ 35 bilhões. O grupo opera sob 18 licenças regulatórias em 5 continentes e mantém mais de 25 escritórios ao redor do mundo, sendo reconhecido por seu compromisso com a solidez regulatória, transparência e inovação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.