SLB und Ormat gehen Partnerschaft zur Beschleunigung der Entwicklung integrierter Geothermieanlagen und erweiterter Geothermiesysteme ein

Gemeinsam beabsichtigen SLB und Ormat, die Projektrealisierung von der Konzeptionsphase bis zur Stromerzeugung zu optimieren. Im Rahmen dieses Vertrags werden sie EGS-Lösungen entwickeln, erproben sowie im großen Maßstab umsetzen, um eine umfangreich angelegte EGS-Einführung zu ermöglichen. Die Kooperation umfasst die Planung und den Bau einer EGS-Pilotanlage an einem Standort von Ormat.

Hauptpunkte:

Gemeinsame Technologie- und Projektentwicklung: SLB und Ormat werden gemeinsam integrierte Geothermieanlagen sowie EGS-Systeme, die für eine optimale langfristige Leistung ausgelegt sind, entwickeln und einsetzen. Dabei nutzen sie Ormats Expertise im Bereich der Kraftwerksplanung, -entwicklung und -betreibung sowie SLBs Stärken in den Bereichen Untergrund, Reservoirtechnik und Bohrtechnik.

EGS-Pilotprojekt: Die integrierte Lösung wird an einer bestehenden Ormat-Anlage demonstriert und umfasst alle Phasen des Entwicklungszyklus, um den Einsatz von EGS im kommerziellen Maßstab zu bestätigen.

Kommerzielle Skalierung: Nach Abschluss des Pilotprojekts werden SLB und Ormat gemeinsam die Kommerzialisierung von EGS im großen Maßstab für unabhängige Stromerzeuger, Energieversorger sowie andere Kunden, einschließlich Rechenzentrumsbetreiber, vorantreiben.

„Es besteht ein dringender Bedarf, die steigende Energienachfrage, die durch KI und andere Faktoren angetrieben wird, zu decken. Dies erfordert es, den Weg zu sauberer sowie zuverlässiger Energie zu beschleunigen“, sagte Gavin Rennick, Präsident des Geschäftsbereichs New Energy bei SLB. „Im Zuge der Partnerschaft mit Ormat werden wir daran arbeiten, sowohl traditionelle hydrothermale als auch erweiterte Geothermiesysteme in wettbewerbsfähige und wirtschaftlich tragfähige Lösungen umzusetzen, die schnell skaliert werden können, um den weltweiten Energiebedarf der kommenden Jahrzehnte zu decken. Unser EGS-Pilotprojekt wird als wichtige Plattform dienen, um technische sowie wirtschaftliche Herausforderungen zu bewältigen, das Risiko deutlich zu verringern und die kommerzielle Anwendung von EGS zu erweitern. Als global führendes Energie-Technologieunternehmen entwickelt SLB ein strategisches Technologieportfolio, um das Wachstum der Geothermieindustrie weltweit zu beschleunigen.“

Das erste gemeinsame Vorführungsprojekt wird die Entwicklung eines vollständigen Satzes neuer Technologien und Verfahren für EGS beschleunigen sowie die Integration mit Oberflächenanlagen optimieren, um Produktion und Nachhaltigkeit zu maximieren.

„Ormat freut sich, mit SLB zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung und Einführung integrierter Geothermieanlagen sowie EGS-Lösungen der nächsten Generation zu beschleunigen“, sagte Doron Blachar, Geschäftsführer von Ormat Technologies. „Während die globale Energiewende voranschreitet und die KI-gesteuerte Nachfrage weiter steigt, sind skalierbare sowie nachhaltige Energielösungen wichtiger denn je. Indem wir die weltweit führenden Fachkräfte in den Bereichen Untergrund und geothermische Kraftwerkstechnologien zusammenbringen, werden Ormat und SLB den Weg zum schnellen Einsatz kommerzieller EGS-Anlagen beschleunigen. Unsere Zusammenarbeit zielt darauf ab, die wirtschaftliche Tragfähigkeit von EGS-Technologien zu verbessern und stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Geothermiebranche dar. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Entwicklung geothermischer Projekte erwartet Ormat, seine Projektpipeline nach einem erfolgreichen Pilotprojekt auszuweiten und verpflichtet sich, zuverlässige, nachhaltige sowie effiziente Energielösungen bereitzustellen, um die Anforderungen von KI, Rechenzentren und der breiteren Energiewende zu erfüllen.“

Herkömmliche Geothermiesysteme nutzen natürliche Heißwasser- oder Dampfvorkommen im Untergrund und sind daher auf bestimmte geologische Bedingungen beschränkt. EGS-Systeme sind so gestaltet, dass sie in natürlich heißem Gestein künstlich thermische Reservoirs schaffen, durch die Wasser zirkulieren kann, um Energie an die Oberfläche zu transportieren und sie zur Stromerzeugung zu nutzen. Dies erweitert das potenzielle Einsatzgebiet geothermischer Energie erheblich. Das US-Energieministerium schätzt, dass Geothermie der nächsten Generation bis 2050 eine Kapazität von 90 Gigawatt (GW) und potenziell bis zu 300 GW allein in den USA bereitstellen könnte.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über Ormat Technologies

Mit sechs Jahrzehnten Erfahrung ist Ormat Technologies, Inc. ein führendes Geothermieunternehmen und das einzige vertikal integrierte Unternehmen, das in der geothermischen und rückgewonnenen Energieerzeugung (Recovered Energy Generation, REG) tätig ist. Ormat verfolgt ehrgeizige Pläne, um das langfristige Wachstum im Energiespeichermarkt zu beschleunigen sowie eine führende Position auf dem US-Energiespeichermarkt aufzubauen. Das Unternehmen besitzt, betreibt, entwirft, produziert und verkauft geothermische sowie REG-Kraftwerke, die hauptsächlich auf dem Ormat Energy Converter basieren – einer Stromerzeugungseinheit, die Niedrig-, Mittel- und Hochtemperaturwärme in Elektrizität umwandelt. Ormat hat Kraftwerke entwickelt, gefertigt sowie errichtet, die das Unternehmen derzeit entweder selbst besitzt oder für Energieversorger und Projektentwickler weltweit installiert hat, mit einer gesamten Bruttokapazität von rund 3.400 MW. Auf Basis seiner Kernkompetenzen in der Geothermie- und REG-Industrie sowie seiner weltweiten Präsenz hat Ormat seine Aktivitäten auf Energiespeicherdienstleistungen, Solar-Photovoltaik (PV) und kombinierte Energieerzeugung aus Energiespeicherung sowie Solar-PV ausgeweitet. Das aktuelle Erzeugungsportfolio von Ormat umfasst insgesamt 1.618 MW, davon 1.268 MW geothermische Stromerzeugung sowie Solarstromerzeugung in den USA, Kenia, Guatemala, Indonesien, Honduras und Guadeloupe sowie ein 350-MW-Energiespeicherportfolio in den USA.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze – das heißt Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten häufig Begriffe wie „erwarten“, „können“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „annehmen“, „werden“, „potenziell“, „vorgesehen“ und ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Themen, die in unterschiedlichem Maße ungewiss sind, wie etwa Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung oder den erwarteten Nutzen neuer Technologien und Partnerschaften von SLB, Aussagen zu Zielen, Plänen sowie Projektionen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und Umweltfragen, Prognosen oder Erwartungen zur Energiewende sowie zum globalen Klimawandel und Verbesserungen in Betriebsabläufen sowie Technologie. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Nichterreichung der Ziele für Netto-Negativ-Emissionen, das Ausbleiben der beabsichtigten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB, gesetzgeberische sowie regulatorische Initiativen im Zusammenhang mit Umweltfragen, einschließlich Maßnahmen zu den Auswirkungen des globalen Klimawandels, den Zeitpunkt oder Erhalt von Genehmigungen und Zulassungen sowie andere in den aktuellen Formularen 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht oder veröffentlicht wurden, aufgeführte Risiken und Unsicherheiten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten verwirklichen (oder deren Folgen ändern) oder sich zugrunde liegende Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und SLB hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zurückzunehmen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.