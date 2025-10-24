Schneider Electric met en avant l'innovation dans les systèmes d'alimentation 800 VCC pour soutenir les GPU de nouvelle génération de NVIDIA

MISSISSAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a renforcé aujourd'hui son engagement à soutenir les transition vers des architectures d'alimentation 800 VDC, qui constituent une exigence essentielle pour les nouveaux systèmes de racks haute densité adoptés dans les centres de données de nouvelle génération.

Alors que l'industrie évolue vers des densités de puissance plus élevées et une plus grande efficacité, Schneider Electric innove activement pour répondre à ces besoins grâce à une approche globale au niveau du système qui intègre la conversion de puissance, la protection et la mesure. Cette approche garantit que les systèmes électriques sont non seulement efficaces, mais aussi sûrs, résilients et prêts à évoluer.

« Le passage à 800 VCC est une évolution naturelle à mesure que la densité de calcul augmente, et Schneider Electric s'engage à aider ses clients à effectuer cette transition de manière sûre et fiable », a déclaré Jim Simonelli, directeur technique des centres de données chez Schneider Electric. « Notre expertise réside dans la compréhension de l'écosystème énergétique dans son ensemble, du réseau au serveur, et dans la conception de solutions qui s'intègrent parfaitement, fonctionnent de manière prévisible et en toute sécurité. »

Nouveau Sidecar soutenu par une approche systémique de l'innovation énergétique

La distribution d'alimentation traditionnelle en rack de 54 volts utilisée dans les centres de données actuels est conçue pour les racks à l'échelle du kilowatt et ne peut pas prendre en charge les racks à l'échelle du mégawatt qui arriveront bientôt dans les usines d'IA modernes, ce qui rend les systèmes de distribution évolutifs de 800 VCC avec stockage d'énergie intégré essentiels.

Schneider Electric collabore avec NVIDIA pour développer un side-car 800 VDC capable d'alimenter des racks jusqu'à 1,2 MW pour prendre en charge les GPU NVIDIA de nouvelle génération et les futures itérations de l'infrastructure informatique accélérée NVIDIA.

Le side-car convertit le courant alternatif entrant dans le centre de données en 800 V CC, permettant ainsi de fournir une puissance de rack à l'échelle du mégawatt de manière sûre, efficace et avec des coûts de matériel et d'infrastructure minimes. De plus, le side-car de Schneider Electric :

Offre une efficacité de pointe dans l'industrie

Caractéristiques des étagères de conversion de puissance modulaires

Est équipé d'un stockage d'énergie modulaire pour une sauvegarde à court terme et un lissage de la charge

Live Swap est-il capable d'améliorer la sécurité ?

Le side-car s'appuie sur l'approche système de Schneider Electric en matière d'innovation énergétique.

Plutôt que de se concentrer uniquement sur les composants individuels, Schneider Electric adopte une vision holistique de l’infrastructure électrique. En concevant et en optimisant les systèmes dans leur ensemble, y compris les technologies de conversion, les compteurs intelligents et les mécanismes de protection intégrés, Schneider Electric aide ses clients à atteindre :

Des performances prévisibles et validées

Maintenance et évolutivité simplifiées

Efficacité opérationnelle accrue

Cette innovation au niveau du système est essentielle pour prendre en charge les déploiements de racks haute densité qui exigent un contrôle plus strict de l'alimentation électrique et de la fiabilité.

Construit sur des décennies d'expertise en matière de sécurité et de fiabilité

Bénéficiant d’une réputation de longue date en matière de progrès en matière de fiabilité et de sécurité énergétiques, Schneider Electric intègre une modélisation avancée, une simulation et des tests en laboratoire réels pour valider ses solutions. Cela comprend :

Analyse approfondie des courants de défaut et des arcs électriques

Environnements de test certifiés pour garantir les performances dans des conditions réelles

Capacités d'alimentation Live Swap, permettant une maintenance sûre sans perturber les opérations

Ces capacités garantissent que les clients peuvent déployer en toute confiance des systèmes 800 VDC qui répondent aux normes les plus élevées de sécurité opérationnelle et de résilience.

Soutenir l'industrie

En tant que membre de l'écosystème NVIDIA, Schneider Electric s'inscrit dans la transition plus large de l'industrie vers des architectures de nouvelle génération qui exigent une infrastructure électrique améliorée.

« Les architectures de puissance évolutives constituent la base de l'infrastructure d'IA de nouvelle génération qui maximise à la fois les performances et l'efficacité », a déclaré Dion Harris, directeur principal des solutions d'infrastructure HPC, Cloud et IA GTM chez NVIDIA. « NVIDIA et Schneider Electric s'appuient sur leur partenariat de longue date pour concevoir et fournir des architectures d'alimentation avancées pour les systèmes 800 VCC qui exécuteront des applications d'IA qui façonneront la révolution industrielle de l'IA. »

À propos de Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de créer un impact en permettant à chacun de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources, en reliant le progrès et la durabilité pour tous. Chez Schneider, nous appelons cela Life Is On. Notre mission est d’être le partenaire de confiance en matière de durabilité et d’efficacité. Nous sommes un leader mondial des technologies industrielles, apportant une expertise de pointe en matière d'électrification, d'automatisation et de numérisation aux industries intelligentes, aux infrastructures résilientes, aux centres de données à l'épreuve du temps, aux bâtiments intelligents et aux maisons intuitives. Forts de notre expertise approfondie du domaine, nous fournissons des solutions IoT industrielles intégrées de bout en bout, basées sur l'IA, avec des produits connectés, l'automatisation, les logiciels et les services, fournissant des jumeaux numériques pour permettre une croissance rentable pour nos clients. Nous sommes une entreprise humaine avec un écosystème de 150 000 collaborateurs et plus d'un million de partenaires opérant dans plus de 100 pays pour assurer la proximité avec nos clients et nos parties prenantes. En savoir plus sur se.ca ou suivez-les sur Instagram, X, Facebook, et LinkedIn chez @SchneiderElectricCA. Pour les ressources médiatiques, visitez la salle de presse en ligne de Schneider Electric, se.ca/salle de presse.

À propos de NVIDIA

NVIDIA (NASDAQ : NVDA) est le leader mondial de l'intelligence artificielle et du calcul accéléré. Depuis l'invention du GPU en 1999, NVIDIA a stimulé la croissance du marché des jeux sur PC, redéfini l'infographie et inauguré l'ère de l'IA moderne. Aujourd'hui, la plateforme informatique full-stack de NVIDIA fait progresser les avancées dans l'IA, les jumeaux numériques, la robotique et le calcul haute performance, transformant les industries et remodelant les centres de données dans le monde entier. En mettant l’accent sur les technologies économes en énergie et hautes performances, NVIDIA travaille aux côtés de partenaires mondiaux pour alimenter la prochaine génération d’usines d’IA et permettre l’avenir de l’intelligence. En savoir plus sur nvidia.com et suivez NVIDIA sur X, Facebook, LinkedIn et Instagram. Pour les ressources médiatiques, visitez la salle de presse en ligne de NVIDIA, nvidianews.nvidia.com.