Andersen Consulting與Acronotics合作以深化AI主導的數位化轉型能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Acronotics簽署合作協議，強化自身的技術和業務轉型能力。Acronotics是一家快速發展的數位顧問公司，總部位於英國，在美國和印度設有分支機搆。

身為AI主導的業務轉型領域的專業機構，Acronotics與《財星》500大企業合作，藉助AI的力量加快數位化轉型。該公司在製造業、銀行和金融服務、零售、快速消費品以及高科技產業擁有深厚的專業知識，重點聚焦AI/機器學習、生成式AI和機器人流程自動化(RPA)技術架構。Acronotics提供端對端服務，包括代理AI和以RPA為基礎的流程自動化解決方案的設計、開發和實施。憑藉其專有自動化數位員工管理平台Radium.ai，該公司協助客戶有效管理和監控數位員工團隊。

Acronotics創辦人兼董事長Jitin Goyal表示：「與Andersen Consulting合作，讓我們能夠實現全球規模化發展，為希望藉助AI的力量實現業務轉型的企業創造更大價值。透過將我們的下游執行能力與Andersen Consulting的策略顧問能力相結合，我們能夠發掘重大商機，協助企業實現具有變革性的可擴充成果。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Acronotics在AI驅動的數位顧問領域擁有深厚的專業知識，同時具備尖端自動化能力，這些能力與我們不斷擴充的顧問服務形成理想的互補。我們將攜手協助企業實施實用、可擴充的解決方案，創造實實在在的業務影響力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過44,000名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。