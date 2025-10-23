Andersen Consulting与Acronotics合作以深化AI主导的数字化转型能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Acronotics签署合作协议，强化自身的技术和业务转型能力。Acronotics是一家快速发展的数字咨询公司，总部位于英国，在美国和印度设有分支机构。

作为AI主导的业务转型领域的专业机构，Acronotics与《财富》500强企业合作，借助AI的力量加速数字化转型。该公司在制造业、银行和金融服务、零售、快消品以及高科技行业拥有深厚的专业知识，重点聚焦AI/机器学习、生成式AI和机器人流程自动化(RPA)技术架构。Acronotics提供端到端服务，包括智能体AI和基于RPA的流程自动化解决方案的设计、开发和实施。依托其专有自动化数字员工管理平台Radium.ai，该公司帮助客户有效管理和监控数字员工队伍。

Acronotics创始人兼董事长Jitin Goyal表示：“与Andersen Consulting合作，让我们能够实现全球规模化发展，为希望借助AI力量实现业务转型的企业创造更大价值。通过将我们的下游执行能力与Andersen Consulting的战略咨询能力相结合，我们能够挖掘重大机遇，帮助企业实现具有变革性的可扩展成果。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Acronotics在AI驱动的数字咨询领域拥有深厚的专业知识，同时具备尖端自动化能力，这些能力与我们不断扩展的咨询服务形成无缝互补。我们将携手帮助企业实施实用、可扩展的解决方案，创造实实在在的业务影响。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。