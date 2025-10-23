Andersen Consulting werkt samen met Acronotics om AI-gestuurde digitale transformatiemogelijkheden uit te breiden

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt haar capaciteiten op het gebied van technologie en bedrijfstransformatie door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Acronotics, een snelgroeiend digitaal adviesbureau met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en vestigingen in de Verenigde Staten en India.

Acronotics is gespecialiseerd in AI-gestuurde bedrijfstransformatie en werkt samen met Fortune 500-bedrijven om de digitale transformatie te versnellen door gebruik te maken van de kracht van AI. Het bedrijf heeft diepgaande expertise op het gebied van productie, bank- en financiële diensten, detailhandel, veelverkochte consumentengoederen en hightechindustrieën, met een sterke focus op AI/ML, generatieve AI en RPA-technologiestacks. Acronotics levert end-to-end-diensten, waaronder het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van oplossingen voor procesautomatisering met behulp van Agentic AI en RPA. Met zijn eigen Automated Digital Worker Management-platform, Radium.ai, helpt het bedrijf klanten bij het effectief beheren en monitoren van hun digitale personeelsbestand.

"De samenwerking met Andersen Consulting stelt ons in staat om wereldwijd te groeien en meer waarde te bieden aan ondernemingen die de kracht van AI willen benutten om hun bedrijf te transformeren“, aldus Jitin Goyal, oprichter en voorzitter van Acronotics. ”Door onze downstream-uitvoeringscapaciteiten te combineren met de strategische adviescapaciteiten van Andersen Consulting, kunnen we belangrijke kansen benutten en organisaties helpen om transformatieve, schaalbare resultaten te behalen.”

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegt hieraan toe: “Acronotics brengt diepgaande expertise op het gebied van AI-gedreven digitale consulting en geavanceerde automatiseringsmogelijkheden met zich mee, die een naadloze aanvulling vormen op onze groeiende consultingdiensten. Samen zullen we organisaties helpen bij het implementeren van praktische, schaalbare oplossingen die een reële impact hebben op hun bedrijfsvoering.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

