Andersen Consulting colabora com a Acronotics para aprimorar os recursos de transformação digital liderados por IA

Na qualidade de especialista em transformação empresarial liderada por IA, a Acronotics colabora com empresas da Fortune 500 para acelerar a transformação digital, aproveitando o poder da IA. A empresa possui ampla experiência em manufatura, serviços bancários e financeiros, comércio, bens de consumo de rápido movimento e indústrias de alta tecnologia, concentrando-se principalmente em pilhas de tecnologia de IA/ML, IA generativa e RPA. A Acronotics oferece serviços completos, incluindo design, desenvolvimento e implementação de soluções de automação de processos baseadas em IA Agentic e RPA. Por meio de sua plataforma de gerenciamento automatizada de trabalhadores digitais, a Radium.ai, a empresa auxilia seus clientes a gerenciar e monitorar sua força de trabalho digital de forma eficaz.

"A parceria com a Andersen Consulting nos ajuda a crescer globalmente e entregar maior valor às empresas que buscam aproveitar o poder da IA para transformar seus negócios", disse Jitin Goyal, fundador e presidente da Acronotics. "Combinando nossas capacidades de execução downstream com as competências de consultoria estratégica da Andersen Consulting, podemos identificar oportunidades relevantes e auxiliar empresas a alcançar resultados transformadores e escaláveis.”

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: "A Acronotics traz profunda experiência em consultoria digital orientada por IA e recursos de automação avançados que complementam perfeitamente nossos serviços de consultoria em expansão. Juntos, pretendemos ajudar empresas a implementar soluções práticas e escaláveis ​​que gerem impacto real nos negócios".

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA, além de soluções de capital humano. Integrada ao modelo multidimensional da Andersen Global, a empresa oferece consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 600 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP opera como uma sociedade limitada, fornecendo soluções de consultoria por meio de suas firmas-membros e colaboradoras espalhadas pelo mundo.

