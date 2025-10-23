Andersen Consulting nawiązuje współpracę z Acronotics w celu pogłębienia zdolności w dziedzinie cyfrowej transformacji z wykorzystaniem AI

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia zdolności w dziedzinie technologii i transformacji przedsiębiorstw, zawierając umowę o współpracy z Acronotics, dynamicznie rozwijającą się firmą wyspecjalizowaną w cyfrowym konsultingu, której siedziba mieści się w Wielkiej Brytanii, a oddziały – w USA oraz w Indiach.

Firma Acronotics, która specjalizuje się w transformacji przedsiębiorstw w oparciu o AI, współpracuje z przedsiębiorstwami sklasyfikowanymi w rankingu Fortune 500, aby przyspieszać przebieg cyfrowej transformacji dzięki wykorzystaniu potencjału AI. Firma posiada bogatą wiedzę fachową w dziedzinie produkcji, bankowości i usług finansowych, handlu detalicznego, dóbr szybko zbywalnych oraz zaawansowanych technologicznie światowych gałęzi przemysłu, kładąc zdecydowany nacisk na AI/ML, generatywną sztuczną inteligencję i stosy technologiczne w zakresie RPA (zrobotyzowanej automatyzacji procesów). Acronotics świadczy kompleksowe usługi, w tym w dziedzinie projektowania, rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji typu agent i rozwiązań do automatyzacji procesów w oparciu o RPA. Wykorzystując autorską platformę do zautomatyzowanego zarządzania cyfrową siłą roboczą – Radium.ai – firma pomaga klientom w skutecznym zarządzaniu cyfrową siłą roboczą i monitorowaniu jej pracy.

– Współpraca z Andersen Consulting umożliwia nam zwiększenie skali w wymiarze ogólnoświatowym i dostarczenie jeszcze większych korzyści firmom pragnącym wykorzystać potencjał AI do przekształcenia prowadzonej działalności – powiedział Jitin Goyal, prezes Acronotics. – Dzięki połączeniu naszych oddolnych zdolności realizacyjnych ze zdolnościami Andersen Consulting w dziedzinie doradztwa strategicznego możemy otworzyć znaczące możliwości i pomóc organizacjom w osiągnięciu przełomowych, skalowalnych wyników.

– Acronotics zapewnia gruntowną znajomość konsultingu cyfrowego wspomaganego AI oraz nowatorskie zdolności w dziedzinie automatyzacji, które płynnie uzupełnią nasz stale rozwijający się wachlarz usług konsultacyjnych. Razem będziemy pomagać organizacjom we wdrażaniu praktycznych, skalowalnych rozwiązań zapewniających realny wpływ na prowadzoną działalność – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

