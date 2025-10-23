Crexendo und NUSO gehen Partnerschaft ein, um gemeinsam globale Cloud-Kommunikationsfunktionen zu liefern

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--NUSO, ein führender Anbieter von Cloud-Kommunikationsdiensten, gab heute bekannt, von Crexendo®, Inc. (NASDAQ:CXDO) als bevorzugter Carrier für die Crexendo-Cloud-Kommunikationsplattform ausgewählt worden zu sein. Crexendo ist ein preisgekröntes Softwaretechnologieunternehmen und führender Anbieter von Cloud-Kommunikationsplattformsoftware und UCaaS-Angeboten (Unified Communication as a Service), darunter Sprach-, Video- und Contact Center-Dienste sowie verwaltete IT-Services für Unternehmen jeder Größe. Durch die erweiterte Partnerschaft können Lizenznehmer der Crexendo-Plattform über das globale Bereitstellungsnetzwerk von NUSO Cloud-Kommunikationsfunktionen anbieten und dadurch neue Umsatzmöglichkeiten für Serviceanbieter generieren. NUSO ist in mehr als 40 Ländern präsent. Dadurch bietet die Plattform von Crexendo jetzt eine globale Servicebereitstellung mit branchenführender Anrufqualität, Verfügbarkeit und Einhaltung von Notrufbestimmungen. Plattformanbieter können jetzt mehr als 6 Millionen Endnutzern weltweit, die die NetSapiens-Plattform von Crexendo nutzen, Dienste bereitstellen.

„Crexendo ist schon seit langem ein preisgekrönter, vertrauenswürdiger Cloud-Kommunikationsplattformanbieter und durch unsere Partnerschaft mit NUSO werden die Funktionen unserer Plattform weltweit zugänglich“, sagte Jeff Korn, Vorstand und CEO von Crexendo. „Wir schätzen die Diensterweiterung und verstärkte Investition von NUSO in die NetSapiens-Plattform in den USA und Europa. Zudem haben unsere Lizenznehmer jetzt neue Möglichkeiten der Umsatzgenerierung, indem sie ihren Endnutzerkunden diese neuen globalen Funktionen anbieten. Ich freue mich sehr über die Partnerschaft zwischen Crexendo und NUSO sowie das Event-Sponsoring für unser User Group Meeting in Miami Beach nächste Woche. Diese Partnerschaft ist ein weiteres Beispiel für das Wachstum und die Fortschritte unserer Plattform, die wir auch weiterhin für unsere geschätzten Serviceanbieter und ihre Kunde fördern.“

„Die Plattform von Crexendo ist schon lange der Standard für Innovation und Befähigung von Partnern im Bereich der Cloud-Kommunikation“, sagte Matt Siemens, CEO von NUSO. „Wir sind stolz, diese Vision über unser Carrier-Netzwerk und unsere Plattformfunktionen in die Welt tragen zu können. Gemeinsam geben wir Serviceanbietern die benötigte Reichweite, Zuverlässigkeit und Compliance, um überall, wo ihre Kunden tätig sind, erstklassige Kommunikation sicherzustellen.“

Weitere Informationen zu der NUSO-Partnerschaft werden beim kommenden NetSapiens Platform User Group Meeting (UGM) von Crexendo, das vom 27. bis zum 30. Oktober in Miami Beach, Florida, stattfindet, bekanntgegeben. Dort werden die führenden Serviceanbieter und Technologiepartner der Branche zusammenkommen, um die Zukunft der Cloud-Kommunikation zu gestalten. NUSO ist ein Event-Sponsor des UGM 2025 von Crexendo.

Über NUSO

NUSO ist ein globaler Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen, der KI-basierte Sprach-, Nachrichten-, Kooperations- und Contact Center-Dienste sowie Infrastruktur auf Carrier-Niveau in einer sicheren Plattform vereint. NUSO hilft Partnern und Unternehmen dabei, schneller zu skalieren, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und eine bessere Kundenerfahrung zu liefern. Mit NUSO können Unternehmen über die Anrufweiterleitung hinaus die Ergebnisse steuern, die wirklich wichtig sind. NUSO ist nach ISO 27001:2022 zertifiziert und in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Großbritannien und EMEA tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.nuso.cloud.

Über Crexendo

Crexendo, Inc. ist ein preisgekröntes Softwaretechnologieunternehmen und führender Anbieter von einer Cloud-Kommunikationsplattform und Cloud-basierten Kommunikationsdiensten, Videokonferenzen und verwalteten IT-Diensten für Unternehmen jeder Größe. Unsere Lösungen unterstützen derzeit mehr als sechs Millionen Endnutzer weltweit über unser umfangreiches globales Netzwerk von mehr als 235 Abonnenten der Cloud-Kommunikationsplattformsoftware und unser Direkteinzelhandelsangebot. Weitere Informationen finden Sie unter www.crexendo.com.

