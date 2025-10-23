Hoffmann Green signe un partenariat avec l’agence VINCI Immobilier Bordeaux, acteur incontournable de la promotion immobilière en France

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, signe une alliance stratégique majeure avec l’agence de Bordeaux/La Rochelle de VINCI Immobilier, acteur leader de la promotion immobilière en France.

Après plusieurs tests concluants sur de premiers chantiers, notamment à Blanquefort ainsi qu’à Biganos (33) pour la réalisation de fondations et de voiles intérieurs, VINCI Immobilier a confirmé la performance et la fiabilité du ciment 0% clinker de Hoffmann Green. Forts de ces résultats, l’agence de Bordeaux / La Rochelle s’engage désormais à déployer cette solution innovante sur tous les projets opportuns qui seront lancés sur les 2 prochaines années. Cette signature illustre la volonté de la société de concevoir des ouvrages plus responsables, durables et respectueux de l’environnement, tout en garantissant une qualité de réalisation conforme à ses exigences de haut niveau.

Avec cet accord, Hoffmann Green s’associe à un des premiers acteurs de la promotion immobilière en France et renforce ainsi son réseau de partenaires stratégiques dans l’écosystème de la construction, contribuant à poursuivre sa dynamique de croissance. Cette reconnaissance consolide le positionnement d’Hoffmann Green comme référence du ciment décarboné au sein de la filière.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce partenariat avec VINCI Immobilier, illustre la pertinence de notre démarche : proposer des solutions 0% clinker performantes et durables pour répondre aux enjeux de décarbonation du secteur de la construction. Nous sommes fiers qu’un acteur de cette envergure adopte nos ciments innovants et confirme ainsi leur capacité à s’intégrer dans des projets d’infrastructures de grande ampleur. »

François Cheminade, Directeur Territorial de l’agence VINCI Immobilier Bordeaux, ajoute : « Ce partenariat avec Hoffmann Green représente une étape importante. En adoptant leurs ciments 0 % clinker sur nos chantiers dans la région, nous confirmons notre volonté de conjuguer performance technique, qualité de réalisation et responsabilité environnementale. Cette collaboration stratégique illustre pleinement notre ambition de transformer le paysage urbain local tout en intégrant des solutions durables à grande échelle. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis. Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/