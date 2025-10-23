Crexendo en NUSO werken samen om wereldwijde cloudcommunicatiemogelijkheden te bieden

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--NUSO, een toonaangevende leverancier van cloudcommunicatiediensten, heeft vandaag bekendgemaakt dat het is gekozen door Crexendo®, Inc. (NASDAQ:CXDO), een bekroond softwaretechnologiebedrijf dat een vooraanstaande leverancier is van cloudcommunicatieplatformsoftware en Unified Communication as a Service (UCaaS)-oplossingen, waaronder spraak-, video-, contactcenter- en beheerde IT-diensten op maat voor bedrijven van elke omvang, als voorkeursprovider voor het cloudcommunicatieplatform van Crexendo. Dankzij de uitgebreide samenwerking kunnen licentiehouders van het Crexendo-platform cloudcommunicatiefuncties aanbieden via het wereldwijde leveringsnetwerk van NUSO, waardoor nieuwe omzetkansen voor serviceproviders worden gecreëerd.

