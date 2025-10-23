-

Crexendo en NUSO werken samen om wereldwijde cloudcommunicatiemogelijkheden te bieden

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--NUSO, een toonaangevende leverancier van cloudcommunicatiediensten, heeft vandaag bekendgemaakt dat het is gekozen door Crexendo®, Inc. (NASDAQ:CXDO), een bekroond softwaretechnologiebedrijf dat een vooraanstaande leverancier is van cloudcommunicatieplatformsoftware en Unified Communication as a Service (UCaaS)-oplossingen, waaronder spraak-, video-, contactcenter- en beheerde IT-diensten op maat voor bedrijven van elke omvang, als voorkeursprovider voor het cloudcommunicatieplatform van Crexendo. Dankzij de uitgebreide samenwerking kunnen licentiehouders van het Crexendo-platform cloudcommunicatiefuncties aanbieden via het wereldwijde leveringsnetwerk van NUSO, waardoor nieuwe omzetkansen voor serviceproviders worden gecreëerd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contact voor NUSO:
Colleen Sheley
VP Marketing, NUSO
marketing@nuso.cloud

Contact voor Crexendo:
Doug Gaylor
President en Chief Operating Officer
dgaylor@crexendo.com
602-732-7990

Industry:

NUSO

Details
Headquarters: Saint Louis, Missouri
CEO: Matt Siemens
Employees: 100
Organization: PRI
Release Summary
Together, NUSO and Crexendo deliver global cloud communications—enabling service providers to go anywhere their customers go.
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contact voor NUSO:
Colleen Sheley
VP Marketing, NUSO
marketing@nuso.cloud

Contact voor Crexendo:
Doug Gaylor
President en Chief Operating Officer
dgaylor@crexendo.com
602-732-7990

More News From NUSO

Samenvatting: NUSO maakt een globaal partnerschap met Zoom bekend om bedrijfscommunicatie en samenwerking te versterken

CLAYTON, Mo.--(BUSINESS WIRE)--NUSO, een internationale aanbieder van cloudcommunicatie, maakte vandaag de uitbreiding bekend van het lopende partnerschap met Zoom Communications, Inc. Voortbouwend op de bestaande support voor Zoom Cloud Peering in het Amerikaanse continent en EMEA, zal NUSO voortaan optreden als wereldpartner voor Zoom Phone- en Zoom Contact Center-licenties. Deze stap is een uitbreiding van een bewezen relatie en verschaft klanten een rechtstreeks pad om het platform van Zoom...

Samenvatting: NUSO breidt EMEA-aanwezigheid uit met uitgebreide Unified Communications Suite

PADUA, Italië--(BUSINESS WIRE)--NUSO, een wereldwijde leverancier van zakelijke communicatie- en samenwerkingsoplossingen, kondigt een naamswijziging aan van haar dochteronderneming Mida Solutions in NUSO Italia SrlH. Hiermee versterkt het bedrijf haar aanwezigheid in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Dankzij het uitgebreide aanbod van NUSO Italia in de EMEA-regio zijn partners in staat om een breder, meer concurrerend communicatieaanbod te leveren. Door de combinatie van de schaalbar...

Samenvatting: NUSO en Wavecrest werken samen om internationale cloudcommunicatieservices te bevorderen

CLAYTON, Mo.--(BUSINESS WIRE)--NUSO, een leverancier van innovatieve oplossingen voor cloudcommunicatie, en Wavecrest, een ontwikkelaar van beheerde voice en messaging services, hebben een strategisch partnerschap gesloten om de capaciteiten van wereldwijde cloud calling te bevorderen. Deze samenwerking is bedoeld om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar betrouwbare internationale originatie en probleemloze gespreksafgifte voor bedrijven van over de hele wereld. Als onderdeel van het ak...
Back to Newsroom