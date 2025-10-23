アンダーセン・コンサルティング、アクロノティクスとの提携によりAI主導のデジタル変革能力を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、英国に本社を置き、米国およびインドにも拠点を持つ急成長中のデジタル・コンサルティング企業アクロノティクスとの提携契約を通じて、テクノロジーおよびビジネス変革分野での自社の能力を強化しました。

AI主導のビジネス変革を専門とするアクロノティクスは、フォーチュン500企業と協働し、AIの力を活用してデジタル変革の加速を支援しています。同社は、製造業、銀行・金融サービス、小売業、日用消費財（FMCG）、およびハイテク産業などの分野において豊富な専門知識を有しており、AI／ML（機械学習）、生成AI、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）技術スタックに注力しています。アクロノティクスは、エージェンティックAIおよびRPAベースのプロセス自動化ソリューションの設計、開発、導入を含むエンドツーエンドのサービスを提供しています。さらに、独自の自動化プラットフォーム「Radium.ai」を活用し、クライアント企業がデジタルワーカーを効果的に管理・監視できるよう支援しています。

「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、当社はグローバル規模で事業を拡大し、AIの力を活用してビジネス変革を目指す企業に、より大きな価値を提供できるようになります」と、アクロノティクスの創業者兼会長のJitin Goyal氏は述べています。「当社の実行力とアンダーセン・コンサルティングの戦略的アドバイザリー能力を組み合わせることで、大きなビジネス機会を創出し、組織が変革的かつスケーラブルな成果を達成できるよう支援します。」

アンダーセンのグローバル・チェアマン兼CEOのマーク・L・ヴォルサッツは次のように述べています。「アクロノティクスは、AIを活用したデジタル・コンサルティングにおける豊富な専門知識と、最先端の自動化技術を有しており、当社が拡大を続けるコンサルティング・サービスを補完する理想的なパートナーです。両社の協力により、実践的かつスケーラブルなソリューションを導入し、実際のビジネス成果を生み出す支援を行ってまいります。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーションに加え、人材ソリューションに至るまで、幅広いサービスを提供するグローバル・コンサルティング会社です。同社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと連携し、600か所以上の加盟事務所および提携事務所で44,000人を超える専門家を擁する世界規模のプラットフォームを通じて、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション（企業評価）、グローバル・モビリティ、およびアドバイザリーの各分野における世界水準の専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは、リミテッド・パートナーシップとして、世界各地の加盟事務所および提携事務所を通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。