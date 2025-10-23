AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de MAPFRE Panamá S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de "a+" (Excelente) de MAPFRE Panamá S.A. (MAPFRE Panamá) (Ciudad de Panamá, Panamá). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de MAPFRE Panamá la cual es miembro de MAPFRE S.A. (MAPFRE) reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones de MAPFRE Panamá reflejan su importancia estratégica y geográfica para el grupo MAPFRE, dada su presencia en Centroamérica, así como la integración de procedimientos, reaseguro, infraestructura, prácticas de suscripción y perfil de ERM del grupo MAPFRE con MAPFRE Panamá, así como las sinergias y eficiencias operativas derivadas de ser miembro del grupo. En agosto de 2025, MAPFRE Panamá se ubicó como la tercera aseguradora más grande de Panamá por primas brutas emitidas. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra el entorno competitivo que persiste en el segmento de daños de Panamá.

A agosto de 2025, el portafolio de primas de la compañía estaba compuesto 19% por primas de vida y 81% de no vida; no vida está diversificado en accidentes y salud (33%), fianzas (16%), automóviles (7%), transporte (4%), responsabilidad civil (1%) y el resto son riesgos diversos (19%). MAPFRE Panamá se ubica dentro de las empresas principales de Panamá en el segmento de seguros de salud y fianzas.

Las calificaciones también reflejan el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos de MAPFRE Panamá, según lo medido por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés) que se alinea con el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos del grupo, de manera consolidada. La compañía cuenta con una sólida base de capital y una buena posición de reservas que le proporciona una sólida flexibilidad financiera. AM Best espera que la compañía mantenga su nivel de capitalización ajustada por riesgos, además de adherirse a sus prácticas de ERM y procedimientos implementados por el grupo MAPFRE.

El índice combinado de MAPFRE Panamá regresó a niveles de suficiencia de primas en 2024, y la compañía presentó resultados técnicos positivos a través de estrictas estrategias de contención de gastos y siniestralidad, en conjunto con mejoras en su negocio de vida. En agosto de 2025, los resultados netos positivos se ubicaron en USD 7.8 millones.

La alta competitividad en el mercado panameño de seguros, especialmente en los sectores en los que MAPFRE Panamá es líder, continúan generando condiciones desafiantes en el mercado y han incrementado el apetito de riesgo dentro de la industria, presentando desafíos en el desempeño operativo de segmentos específicos como auto, vida individual y salud.

Si se desarrollara una presión negativa de calificación como resultado de un deterioro en las métricas de desempeño operativo del grupo MAPFRE, por debajo de las métricas alineadas a la evaluación de fuerte, o dado un deterioro notable en su fortaleza de balance a un nivel que ya no respalde la evaluación de muy fuerte, las calificaciones de MAPFRE Panamá reflejarían esas acciones. Podrían surgir presiones positivas de calificación si el grupo expande exitosamente su perfil manteniendo un desempeño operativo fuerte y fundamentos de fortaleza de balance muy fuertes, en cuyo caso, las calificaciones de MAPFRE Panamá se moverían en conjunto. Un cambio en la percepción de AM Best respecto al nivel actual o percibido de importancia estratégica de MAPFRE Panamá para grupo MAPFRE también podría impactar las calificaciones de la compañía.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2025 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.