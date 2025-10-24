Andersen Consulting s’apprête à collaborer avec Acronotics pour approfondir ses capacités en matière de transformation numérique axée sur l’IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi de renforcer ses capacités technologiques et de transformation commerciale en concluant un accord de collaboration avec Acronotics, un cabinet de conseil numérique en pleine expansion dont le siège social est situé au Royaume-Uni et qui bénéficie également d’une présence aux États-Unis et en Inde.

Spécialiste de la transformation commerciale basée sur l’IA, Acronotics collabore avec des entreprises du classement Fortune 500 pour accélérer leur transformation numérique en exploitant la puissance de l’IA. Le cabinet possède une expertise approfondie dans les secteurs de la fabrication, des services bancaires et financiers, de la vente au détail, des biens de consommation courante et des technologies de pointe, avec une spécialisation dans l’IA/ML, l’IA générative et les piles de technologies RPA (automatisation robotisée des processus). Acronotics fournit des services de bout en bout, incluant notamment la conception, le développement et la mise en œuvre de solutions d’automatisation des processus basées sur l’IA agentique et la RPA. Grâce à sa plateforme exclusive Radium.ai de gestion automatisée des travailleurs numériques, le cabinet aide ses clients à gérer et à surveiller efficacement leur main-d’œuvre numérique.

« Notre collaboration avec Andersen Consulting va nous permettre de nous développer à l’échelle mondiale et d’offrir une valeur ajoutée accrue aux entreprises qui souhaitent tirer parti de la puissance de l’IA pour transformer leurs activités », a déclaré Jitin Goyal, fondateur et président d’Acronotics. « En combinant nos capacités d’exécution en aval avec les compétences d’Andersen Consulting en matière de conseil stratégique, nous allons pouvoir débloquer d’importantes opportunités et aider les organisations à obtenir des résultats transformateurs et évolutifs. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen, a confié pour sa part : « Acronotics apporte une expertise approfondie dans le domaine du conseil numérique basé sur l’IA et des capacités d’automatisation de pointe qui complètent parfaitement nos services de conseil en pleine expansion. Ensemble, nous allons aider les organisations à mettre en œuvre des solutions pratiques et évolutives susceptibles d’avoir un impact réel sur leurs activités. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 44 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

