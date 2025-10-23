Vodafone Espagne et Twilio s'associent pour proposer une messagerie RCS innovante et sécurisée aux entreprises espagnoles

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Twilio, une plateforme d’engagement client qui permet aux grandes marques de proposer des expériences personnalisées en temps réel, a annoncé l’élargissement de son partenariat avec Vodafone Espagne, l’un des principaux opérateurs de télécommunications du pays. Cette collaboration offrira aux entreprises espagnoles un accès direct aux services de messagerie RCS (Rich Communication Services), leur permettant ainsi d'interagir avec leurs clients de manière enrichie, interactive et sécurisée.

Vodafone Espagne s’appuie sur l’expertise mondiale de Twilio pour accélérer l’adoption de cette messagerie de nouvelle génération, qui est en passe de devenir la nouvelle norme des communications professionnelles sur le marché espagnol.

Un tournant stratégique pour les communications mobiles

Dans un monde où la personnalisation et la confiance sont devenues des piliers fondamentaux de la relation entre les marques et les consommateurs, le RCS offre une expérience enrichie, bien au-delà des possibilités des SMS classiques. Selon le rapport State of Customer Engagement 2025 (État de l'engagement client 2025) de Twilio, 81 % des consommateurs préfèrent le RCS aux SMS et 71 % des entreprises envisagent de l'adopter dans les douze prochains mois.

Grâce à des fonctionnalités avancées telles que l'envoi d'images, de vidéos, de carrousels de produits ou encore de boutons interactifs, ainsi que la validation des expéditeurs, le RCS transforme les messages en échanges plus dynamiques, plus humains et plus pertinents, capables de susciter un meilleur impact et un engagement accru. Par ailleurs, sa capacité à fournir des indicateurs détaillés (taux d'ouverture, clics, interactions) permet aux entreprises d'ajuster leurs campagnes en temps réel, optimisant ainsi leur efficacité et maximisant leur retour sur investissement.

À l'heure où les tentatives de spam et d'hameçonnage se multiplient, la confiance et la transparence sont devenues des attentes fondamentales des clients. Le RCS répond pleinement à ces enjeux en renforçant la fiabilité, la sécurité et l’impact des communications des marques.

Les avantages stratégiques pour les entreprises et les clients

Une interaction enrichie : Le RCS permet d'intégrer des boutons interactifs directement dans les messages, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité d'effectuer des actions telles que des achats, des réservations ou des sondages sans quitter la conversation.

Le RCS permet d'intégrer des boutons interactifs directement dans les messages, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité d'effectuer des actions telles que des achats, des réservations ou des sondages sans quitter la conversation. Vérification de l’identité de l’expéditeur : Grâce à la messagerie de marque, les entreprises peuvent associer leur nom, leur logo, leur slogan et un badge de vérification à chaque message envoyé. Les clients peuvent ainsi identifier immédiatement l’expéditeur et en confirmer l’authenticité.

Grâce à la messagerie de marque, les entreprises peuvent associer leur nom, leur logo, leur slogan et un badge de vérification à chaque message envoyé. Les clients peuvent ainsi identifier immédiatement l’expéditeur et en confirmer l’authenticité. Une expérience enrichie : Les contenus multimédias, tels que les images, les GIF et les vidéos, enrichissent l’expérience utilisateur en rendant les échanges plus captivants, immersifs et mémorables.

Les contenus multimédias, tels que les images, les GIF et les vidéos, enrichissent l’expérience utilisateur en rendant les échanges plus captivants, immersifs et mémorables. Communication bidirectionnelle : Le RCS permet des échanges en temps réel et offre aux clients la possibilité de poser leurs questions ou de résoudre leurs problèmes directement depuis la conversation.

Le RCS permet des échanges en temps réel et offre aux clients la possibilité de poser leurs questions ou de résoudre leurs problèmes directement depuis la conversation. Une personnalisation améliorée : Grâce à l’intégration de données contextuelles, telles que l’historique d’achat, la navigation ou les préférences déclarées, les entreprises peuvent personnaliser leurs messages de manière très précise, en les adaptant aux besoins et aux attentes spécifiques de chaque client.

Une alliance stratégique au service de la transformation des communications en Espagne

Luis Suñer, responsable des MVNO de gros et des partenariats chez Vodafone Espagne, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Twilio pour proposer la messagerie RCS à nos clients professionnels en Espagne. Cette technologie améliore non seulement significativement la qualité des échanges entre marques et consommateurs, mais elle renforce également la sécurité, la confiance et la crédibilité des communications. Grâce au RCS, les entreprises pourront engager leurs clients de manière plus pertinente, interactive et efficace. »

Peter Bell, vice-président du marketing EMEA chez Twilio, a déclaré : « Ce partenariat renforcé avec Vodafone Espagne intervient à un moment stratégique, alors que les fêtes de fin d’année approchent, une période cruciale pour les marques. Le RCS, notamment utilisé pour les communications festives, affiche un taux d’ouverture de 98 % et un taux de réponse de 45 %. En unissant nos forces à celles de Vodafone, nous mettons à la disposition des entreprises un levier de différenciation puissant sur un marché hautement concurrentiel. »

Perspectives d’avenir pour la messagerie professionnelle

Grâce à ce partenariat, les clients de Vodafone Espagne pourront pleinement exploiter le potentiel du RCS pour renforcer la relation client, augmenter les taux de réponse et stimuler l’engagement. Pour les utilisateurs qui ne disposent pas encore d'un appareil compatible, Twilio assure une transition fluide vers le format SMS, garantissant ainsi une couverture continue.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.