Vodafone España y Twilio se asocian para ofrecer mensajería RCS segura e interactiva a las empresas españolas

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Twilio, plataforma de interacción con los clientes que ofrece experiencias personalizadas en tiempo real a las principales marcas de la actualidad, acaba de anunciar una ampliación de su colaboración con Vodafone España, uno de los principales operadores de telecomunicaciones del país. Esta alianza permitirá a las empresas españolas acceder a los servicios de mensajería Rich Communication Services (RCS), lo cual revolucionará la manera en que interactúan con sus clientes mediante comunicaciones enriquecidas, interactivas y seguras.

Vodafone España ha confiado en la experiencia global de Twilio para impulsar la adopción de esta solución de mensajería de última generación, convirtiéndola en el nuevo estándar para la comunicación empresarial en el mercado español.

Una evolución muy necesaria para la comunicación móvil

En un mundo donde la personalización y la confianza son fundamentales para las relaciones entre marcas y consumidores, RCS permite disfrutar de una experiencia que supera las capacidades de los SMS tradicionales. Según el informe State of Customer Engagement 2025 de Twilio, el 81 % de los consumidores prefiere el RCS al SMS, y el 71 % de las empresas tiene previsto adoptarlo durante el próximo año.

Con funciones avanzadas como imágenes, vídeos, carruseles de productos, botones interactivos y remitentes verificados, el RCS transforma los mensajes en comunicaciones más dinámicas, humanas y relevantes que generan un mayor impacto e interacción. Asimismo, la capacidad del RCS para obtener métricas detalladas, como las tasas de apertura, los clics y las interacciones, permite a las empresas optimizar sus campañas en tiempo real, maximizando el retorno de la inversión (ROI).

La confianza y la transparencia se han convertido en elementos imprescindibles para los clientes a medida que aumentan los intentos de spam y phishing. El RCS responde plenamente a estos riesgos, mejorando con ello la credibilidad y el impacto de las comunicaciones de marca.

Ventajas clave para empresas y usuarios

Mayor interactividad: el RCS permite incluir botones accionables dentro de los mensajes, lo cual facilita acciones como compras, reservas o encuestas sin tener que salir de la propia conversación.

el RCS permite incluir botones accionables dentro de los mensajes, lo cual facilita acciones como compras, reservas o encuestas sin tener que salir de la propia conversación. Identidad verificada: a través de los mensajes de marca, una empresa puede adjuntar su nombre, logotipo de marca, eslogan y una insignia verificada a cada mensaje de texto que envía; así, los clientes pueden reconocer al instante y verificar quién se está comunicando con ellos.

a través de los mensajes de marca, una empresa puede adjuntar su nombre, logotipo de marca, eslogan y una insignia verificada a cada mensaje de texto que envía; así, los clientes pueden reconocer al instante y verificar quién se está comunicando con ellos. Experiencia enriquecida: el contenido multimedia, como imágenes, GIF y vídeos, mejora la experiencia del usuario, haciendo que las interacciones resulten más atractivas y memorables.

el contenido multimedia, como imágenes, GIF y vídeos, mejora la experiencia del usuario, haciendo que las interacciones resulten más atractivas y memorables. Comunicación bidireccional: el RCS fomenta las conversaciones en tiempo real, permitiendo a los clientes resolver dudas o plantear consultas directamente desde el chat.

el RCS fomenta las conversaciones en tiempo real, permitiendo a los clientes resolver dudas o plantear consultas directamente desde el chat. Personalización avanzada: gracias a la integración de datos contextuales como el historial de compras y de navegación y sus preferencias, las empresas pueden adaptar los mensajes a las preferencias y necesidades específicas de cada cliente.

Una colaboración estratégica para transformar las comunicaciones en España

Luis Suñer, director de MVNO mayoristas y acuerdos con terceros de Vodafone España, destaca: «Estamos encantados de asociarnos con Twilio para llevar la mensajería RCS a nuestros clientes empresariales de España. Esta tecnología, además de mejorar enormemente la calidad de las interacciones entre marcas y consumidores, refuerza la confianza y la seguridad, al tiempo que respalda la credibilidad de la marca. Con el RCS, las empresas podrán conectar con sus clientes de forma más cercana, dinámica y eficaz».

Peter Bell, vicepresidente de marketing de Twilio para EMEA, afirma: «Esta ampliación de nuestra colaboración con Vodafone España llega en un momento clave, ya que se acercan las festividades navideñas, una época decisiva para las marcas. En el caso de las marcas que utilizan el RCS, especialmente para los mensajes navideños, el canal de interacción consigue unas tasas de apertura del 98 % y de respuesta del 45 %. De la mano de Vodafone, ofrecemos a las empresas una potente herramienta para destacar en un entorno sumamente competitivo».

Un futuro prometedor para la mensajería empresarial

Gracias a esta colaboración, los clientes de Vodafone España podrán aprovechar todo el potencial del RCS para impulsar las relaciones con sus clientes, aumentar las tasas de respuesta y generar una mayor interacción. Para aquellos usuarios que aún no dispongan de dispositivos compatibles con RCS, Twilio garantiza una transición fluida al formato SMS mediante la conmutación automática por error, asegurando así una cobertura total y continua.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.