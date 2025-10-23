Crexendo e NUSO si alleano per fornire capacità di comunicazione cloud a livello globale

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--NUSO, azienda leader nella fornitura di servizi di comunicazione cloud, oggi ha annunciato di essere stata selezionata da Crexendo®, Inc. (NASDAQ:CXDO), premiata azienda tecnologica di software fornitore di spicco di software per piattaforme di comunicazione cloud e prodotti di comunicazione unificata come servizio (unified communication as a service, UCaaS), compresi servizi vocali, video, centro di contatto e servizi IT gestiti personalizzati per aziende di ogni dimensione come vettore preferito per la piattaforma di comunicazione cloud di Crexendo. La collaborazione ampliata consente ai licenziatari della piattaforma di Crexendo di offrire capacità di comunicazione cloud sulla rete globale di fornitura di NUSO, presentando nuove opportunità di guadagno per i fornitori di servizi.

