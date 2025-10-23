-

Crexendo e NUSO si alleano per fornire capacità di comunicazione cloud a livello globale

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--NUSO, azienda leader nella fornitura di servizi di comunicazione cloud, oggi ha annunciato di essere stata selezionata da Crexendo®, Inc. (NASDAQ:CXDO), premiata azienda tecnologica di software fornitore di spicco di software per piattaforme di comunicazione cloud e prodotti di comunicazione unificata come servizio (unified communication as a service, UCaaS), compresi servizi vocali, video, centro di contatto e servizi IT gestiti personalizzati per aziende di ogni dimensione come vettore preferito per la piattaforma di comunicazione cloud di Crexendo. La collaborazione ampliata consente ai licenziatari della piattaforma di Crexendo di offrire capacità di comunicazione cloud sulla rete globale di fornitura di NUSO, presentando nuove opportunità di guadagno per i fornitori di servizi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per NUSO:
Colleen Sheley
VP del Marketing, NUSO
marketing@nuso.cloud

Contatto per Crexendo:
Doug Gaylor
Presidente e Direttore delle operazioni
dgaylor@crexendo.com
602-732-7990

Industry:

NUSO

Details
Headquarters: Saint Louis, Missouri
CEO: Matt Siemens
Employees: 100
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatto per NUSO:
Colleen Sheley
VP del Marketing, NUSO
marketing@nuso.cloud

Contatto per Crexendo:
Doug Gaylor
Presidente e Direttore delle operazioni
dgaylor@crexendo.com
602-732-7990

More News From NUSO

Riassunto: NUSO annuncia una partnership globale con Zoom per rafforzare la comunicazione e la collaborazione aziendale

CLAYTON, Missouri--(BUSINESS WIRE)--NUSO, un fornitore leader di soluzioni di comunicazioni cloud, ha annunciato oggi l'espansione della propria partnership con Zoom Communications, Inc. Sulla scia del supporto in atto per Zoom Cloud Peering nelle Americhe e nell'area EMEA, NUSO ora fungerà da partner globale per le licenze Zoom Phone e Zoom Contact Center. Questa decisione rafforza una relazione consolidata e offre ai clienti un percorso diretto per integrare la piattaforma Zoom con la rete gl...

Riassunto: NUSO espande la sua presenza nell'area EMEA con una suite completa di Unified Communications

PADOVA, Italia--(BUSINESS WIRE)--NUSO, fornitore globale di comunicazioni aziendali e di soluzioni di collaborazione, ha annunciato il rebranding della sua filiale Mida Solutions in NUSO Italia Srl, rafforzando la propria presenza in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). L'offerta ampliata di NUSO Italia nella regione EMEA consente ai partner di presentare un'offerta di comunicazioni più ampia e competitiva. Mediante l'integrazione del portafoglio scalabile Unified Communications di NUSO con i...

Riassunto: Collaborazione NUSO e Wavecrest: verso il miglioramento dei servizi di comunicazione cloud internazionali

CLAYTON, Mo.--(BUSINESS WIRE)--NUSO, fornitore innovativo di soluzioni di comunicazione cloud, e Wavecrest, sviluppatore di servizi vocali e di messaggistica gestiti, hanno stretto una partnership strategica per espandere le capacità di chiamata cloud a livello globale. La collaborazione mira a soddisfare la crescente domanda di chiamate internazionali affidabili e di terminazione di chiamata senza interruzioni per le aziende di tutto il mondo. Nell'ambito dell'accordo, la tecnologia network Ed...
Back to Newsroom