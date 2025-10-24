Andersen Consulting samarbejder med Acronotics om at udbygge AI-styrede digitale transformationskapaciteter

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine kompetencer inden for teknologi og forretningstransformation gennem en samarbejdsaftale med Acronotics, et hurtigt voksende digitalt konsulentfirma med hovedsæde i Storbritannien og afdelinger i USA og Indien.

Som specialist i AI-drevet forretningstransformation samarbejder Acronotics med Fortune 500-virksomheder om at fremskynde den digitale transformation ved hjælp af kunstig intelligens. Virksomheden har dyb ekspertise inden for produktion, bankvirksomhed og finansielle tjenester, detailhandel, hurtigt omsættelige forbrugsgoder og højteknologiske industrier med stærkt fokus på AI/ML, generativ AI og RPA-teknologi. Acronotics leverer end-to-end-tjenester, herunder design, udvikling og implementering af Agentic AI og RPA-baserede procesautomatiseringsløsninger. Ved hjælp af sin egenudviklede automatiserede digitale medarbejderstyringsplatform, Radium.ai, hjælper virksomheden sine kunder med at administrere og overvåge deres digitale arbejdsstyrke effektivt.

"Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at ekspandere globalt og levere større værdi til virksomheder, der ønsker at udnytte AI's potentiale til at transformere deres forretning," siger Jitin Goyal, grundlægger og formand for Acronotics. "Ved at kombinere vores kompetencer inden for downstream-tjenester med Andersen Consultings strategiske rådgivningskapaciteter kan vi skabe betydelige muligheder og hjælpe organisationer med at opnå transformative, skalerbare resultater."

Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO for Andersen, tilføjede: "Acronotics bidrager med stærk ekspertise inden for AI-drevet digital rådgivning og banebrydende automatiseringsfunktioner, der passer perfekt til vores voksende rådgivningsydelser. Sammen vil vi hjælpe organisationer med at implementere praktiske, skalerbare løsninger, der har en reel forretningsmæssig effekt."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende ekspertise inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og rådgivning på en global platform med mere end 44.000 fagfolk verden over og tilstedeværelse på over 600 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer på globalt plan.

