Andersen Consulting arbeitet mit Acronotics zusammen, um die KI-gestützten Fähigkeiten zur digitalen Transformation zu vertiefen

Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich Technologie und Geschäftstransformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit Acronotics, einem schnell wachsenden Digitalberatungsunternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien und Niederlassungen in den USA und Indien.

Als Spezialist für KI-gestützte Geschäftstransformation arbeitet Acronotics mit Fortune-500-Unternehmen zusammen, um die digitale Transformation durch die Nutzung der Möglichkeiten der KI zu beschleunigen. Das Unternehmen verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Fertigung, Bank- und Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, schnelllebige Konsumgüter und Hightech-Industrie mit einem starken Fokus auf KI/ML, generative KI und RPA-Technologiestacks. Acronotics bietet umfassende Dienstleistungen, einschließlich Design, Entwicklung und Implementierung von Agentic AI- und RPA-basierten Lösungen zur Prozessautomatisierung. Mithilfe seiner proprietären Plattform für automatisiertes digitales Mitarbeitermanagement, Radium.ai, unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ihre digitalen Mitarbeiter effektiv zu verwalten und zu überwachen.

„Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting ermöglicht es uns, global zu expandieren und Unternehmen, die die Möglichkeiten der KI zur Transformation ihres Geschäfts nutzen möchten, einen größeren Mehrwert zu bieten“, erklärte Jitin Goyal, Gründer und Chairman von Acronotics. „Durch die Kombination unserer Downstream-Umsetzungskompetenzen mit den strategischen Beratungskompetenzen von Andersen Consulting können wir bedeutende Chancen erschließen und Unternehmen dabei unterstützen, transformative, skalierbare Ergebnisse zu erzielen.“

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Acronotics verfügt über fundiertes Fachwissen im Bereich der KI-gestützten digitalen Beratung und über modernste Automatisierungsfähigkeiten, die unsere expandierenden Beratungsdienstleistungen nahtlos ergänzen. Gemeinsam werden wir Unternehmen dabei unterstützen, praktische und skalierbare Lösungen zu implementieren, die einen echten geschäftlichen Mehrwert generieren."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

