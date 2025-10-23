Crexendo et NUSO s’associent pour fournir des capacités de communication cloud à l’échelle mondiale

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--NUSO, l’un des principaux fournisseurs de services de communication cloud, a annoncé aujourd’hui avoir été choisie par Crexendo®, Inc. (NASDAQ : CXDO), une société de technologie logicielle primée et l’un des principaux fournisseurs de plateformes logicielles de communication cloud et d’offres de communications unifiées en tant que service (unified communication as a service, UCaaS), proposant notamment des services voix, vidéo, de centres de contact ainsi que des services informatiques gérés adaptés aux entreprises de toutes tailles, afin de devenir le fournisseur privilégié de la plateforme de communications cloud de Crexendo. Ce partenariat élargi permettra aux licenciés de la plateforme Crexendo d’offrir des capacités de communication cloud via le réseau mondial de NUSO, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de revenus pour les fournisseurs de services. Grâce à la présence de NUSO dans plus de 40 pays, la plateforme Crexendo offrira désormais un service mondial avec une qualité d’appel, une disponibilité et une conformité des appels d’urgence à la pointe du secteur. Les fournisseurs de plateformes pourront dorénavant proposer une prestation de services à l’échelle mondiale aux plus de six millions d’utilisateurs finaux qui font confiance à la plateforme Netsapiens de Crexendo.

« Crexendo est depuis longtemps un fournisseur primé et reconnu de plateforme de communication cloud, et notre partenariat avec NUSO étend encore davantage les fonctionnalités de notre plateforme à l’échelle mondiale », a déclaré Jeff Korn, président-directeur général de Crexendo. « Nous saluons l’expansion des services de NUSO, ainsi que leurs investissements accrus dans la plateforme NetSapiens aux États-Unis et en Europe. De plus, les détenteurs de licences de notre plateforme auront désormais l’opportunité de générer de nouveaux revenus en proposant ces nouvelles fonctionnalités mondiales à leurs clients finaux. Je suis très enthousiaste à l’idée de ce partenariat entre Crexendo et NUSO, et je suis reconnaissant qu’ils aient accepté de parrainer notre Réunion du groupe d’utilisateurs qui aura lieu à Miami Beach la semaine prochaine. Ce partenariat illustre la croissance et les progrès de notre plateforme, que nous continuons de développer pour le compte de nos fournisseurs de services et de leurs clients. »

« La plateforme Crexendo est depuis longtemps la référence en matière d’innovation et d’accompagnement des partenaires dans le domaine des communications cloud », a déclaré Matt Siemens, PDG de NUSO. « Nous sommes fiers d’étendre cette vision à l’échelle mondiale grâce à notre réseau de télécommunications et aux capacités de notre plateforme. Ensemble, nous allons offrir aux fournisseurs de services la portée, la fiabilité et la conformité dont ils ont besoin pour proposer des communications de classe mondiale partout où leurs clients exercent leurs activités. »

Des informations supplémentaires concernant ce partenariat avec NUSO seront communiquées lors de la prochaine Réunion du groupe d’utilisateurs (User Group Meeting, UGM) de la plateforme NetSapiens de Crexendo, qui se tiendra à Miami Beach, en Floride, du 27 au 30 octobre. À cette occasion, les principaux fournisseurs de services et partenaires technologiques du secteur se réuniront pour façonner l’avenir des communications dans le cloud. NUSO est l’un des sponsors de l’événement UGM 2025 de Crexendo.

À propos de NUSO

NUSO est un fournisseur mondial de communications cloud qui propose des services d’accès voix alimentés par l’intelligence artificielle, de messagerie, de collaboration, de centres de contact, ainsi qu’une infrastructure de niveau opérateur, le tout sur une seule plateforme sécurisée. NUSO aide ses partenaires et les entreprises à se développer plus rapidement, à répondre aux exigences de conformité et à offrir une meilleure expérience client. Avec NUSO, les organisations vont au-delà du simple routage des appels pour orchestrer des résultats qui comptent. Certifiée ISO 27001:2022, NUSO est présente aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, au Royaume-Uni et dans la région EMEA. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nuso.cloud.

À propos de Crexendo

Crexendo, Inc. est une société de technologie logicielle primée, et un fournisseur de premier plan de plateforme de communication cloud et de services, de collaboration vidéo et de services informatiques gérés adaptés aux entreprises de toutes tailles. Nos solutions prennent actuellement en charge plus de six millions d’utilisateurs finaux dans le monde, grâce à notre vaste réseau mondial de plus de 235 abonnés de notre plateforme logicielle de communication cloud et à notre offre directe au détail. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.crexendo.com.

Déclaration libératoire

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. La loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995 prévoit une « clause libératoire » pour de telles déclarations prospectives. Les termes tels que « croire », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », ainsi que l’emploi du futur et d’autres et expressions similaires indiquant une attente permettent d’identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives spécifiques contenues dans le présent communiqué de presse comprennent les informations sur : (i) le fait que Crexendo permettra aux titulaires de licence de la plateforme de proposer des capacités de communication dans le cloud via le réseau mondial de NUSO ; (ii) le déverrouillage de nouvelles perspectives de revenus pour les fournisseurs de services ; (iii) le fait que la plateforme soit en mesure d’offrir une prestation de services mondiale avec une qualité d’appel, une disponibilité et une conformité des appels d’urgence à la pointe du secteur ; (iv) le fait que les fournisseurs de la plateforme pourront désormais proposer une prestation de services à l’échelle mondiale aux plus de six millions d’utilisateurs finaux qui font confiance à la plateforme de Crexendo ; (v) le fait que le partenariat avec NUSO élargira encore les fonctionnalités de la plateforme de Crexendo à l’échelle mondiale ; (vi) la possibilité pour les titulaires de licences de la plateforme de profiter de nouvelles opportunités de générer des revenus en proposant ces nouvelles fonctionnalités mondiales à leurs clients finaux ; (vii) le fait que ce partenariat constitue un nouvel exemple des progrès que nous continuons à réaliser sur notre plateforme pour nos précieux prestataires de services et leurs clients ; (viii) l’établissement d’une nouvelle norme en matière d’innovation et d’habilitation des partenaires dans le domaine des communications cloud ; (ix) l’extension de cette vision à l’échelle mondiale grâce au réseau de télécommunication et aux capacités de la plateforme de NUSO ; (x) le fait d’offrir aux fournisseurs de services la portée, la fiabilité et la conformité dont ils ont besoin pour proposer des communications de classe mondiale partout où leurs clients exercent leurs activités et ; (xi) le partage d’informations relatives au partenariat avec NUSO lors de la prochaine Réunion du groupe d’utilisateurs (UGM) de la plateforme NetSapiens organisée par Crexendo.

Pour une analyse plus détaillée des facteurs de risque susceptibles d’avoir une incidence sur les activités et les résultats de Crexendo, nous vous invitons à consulter le formulaire 10-K de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les formulaires 10-Q, déposés auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de leur diffusion et la société n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf en cas d’obligation légale.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.