-

Crexendo y NUSO unen fuerzas para ofrecer funcionalidades de comunicaciones de nube globales

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--NUSO, proveedor líder de distribución de servicios de comunicaciones de nube, anunció hoy que fue elegido por Crexendo®, Inc. (NASDAQ:CXDO), galardonada empresa de tecnología de software que es el principal proveedor de productos de software de plataformas de comunicaciones de nube y comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS), entre ellos voz, vídeo, centros de contacto y servicios de TI administrados que se adaptan a compañías de todos los tamaños, como operador de preferencia para la plataforma de comunicaciones de nube Crexendo. Esta alianza ampliada permite que los licenciatarios de la plataforma Crexendo ofrezcan funcionalidades de comunicaciones de nube a través de la red de distribución global de NUSO, lo que permite a los proveedores de servicios acceder a nuevas oportunidades de ingresos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto de NUSO:
Colleen Sheley
Vicepresidenta de Marketing de NUSO
marketing@nuso.cloud

Contacto de Crexendo:
Doug Gaylor
Presidente y director general
dgaylor@crexendo.com
602-732-7990

Industry:

NUSO

Details
Headquarters: Saint Louis, Missouri
CEO: Matt Siemens
Employees: 100
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contacto de NUSO:
Colleen Sheley
Vicepresidenta de Marketing de NUSO
marketing@nuso.cloud

Contacto de Crexendo:
Doug Gaylor
Presidente y director general
dgaylor@crexendo.com
602-732-7990

More News From NUSO

Resumen: NUSO anuncia una alianza global con Zoom para consolidar la comunicación y la colaboración empresarial

CLAYTON, Misuri.--(BUSINESS WIRE)--NUSO, proveedor mundial de comunicaciones en la nube, ha anunciado hoy que ampliará su alianza con Zoom Communications, Inc. A partir de su actual soporte para Zoom Cloud Peering en el Continente Americano y la región de EMOA, NUSO se convertirá en un socio global para la distribución de las licencias de Zoom Phone y Zoom Contact Center. Con este paso, amplía una relación consolidada y les ofrece a los clientes una vía directa para combinar la plataforma de Zo...

Resumen: NUSO amplía su presencia en EMEA con una completa gama de comunicaciones unificadas

PADUA, Italia--(BUSINESS WIRE)--NUSO, proveedor internacional de soluciones de colaboración y comunicaciones empresariales, anuncia el cambio de marca de su empresa filial, Mida Solutions, a NUSO Italia Srl, lo que refuerza su presencia en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). La ampliación de la oferta de NUSO Italia en la región EMEA permite a los socios ofrecer una oferta de comunicaciones más amplia y competitiva. Al integrar la cartera ampliable de comunicaciones unificadas de NUSO con la...

Resumen: NUSO y Wavecrest se asocian para mejorar los servicios internacionales de comunicación en la nube

CLAYTON, Missouri--(BUSINESS WIRE)--NUSO, proveedor innovador de soluciones de comunicación en la nube, y Wavecrest, desarrollador de servicios administrados de voz y mensajería, han establecido una asociación estratégica para ampliar las funciones mundiales de llamadas en la nube. Esta colaboración tiene como objetivo responder a la creciente demanda de servicios fiables de llamadas internacionales y terminales de voz sin interrupciones de las empresas de todo el mundo. Como parte del acuerdo,...
Back to Newsroom