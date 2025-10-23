AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de MAPFRE Fianzas, S.A.

MÉXICO, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "a+" (Excelente) y la Calificación en Escala Nacional México de "aaa. MX" (Excepcional) de MAPFRE Fianzas, S.A. (MAPFRE Fianzas) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

MAPFRE Fianzas es miembro de MAPFRE S.A. (MAPFRE), la cual, en una basa consolidada, cuenta con una fortaleza de balance la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones de MAPFRE Fianzas reflejan la importancia estratégica de MAPFRE Internacional S.A. y los beneficios derivados de las prácticas, sinergias y eficiencias operativas globales del grupo MAPFRE. Como parte de MAPFRE, MAPFRE Fianzas aprovecha la experiencia y el alcance internacional de su grupo matriz para fortalecer su desempeño nacional.

Las calificaciones también reflejan la posición de MAPFRE Fianzas como una línea de negocio complementaria de MAPFRE México, S.A. (MAPFRE México), así como su nivel de capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, medido por el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés) sobre una base consolidada, su constante rentabilidad al cierre de 2024 y sólido programa de reaseguro.

Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra su baja participación dentro del mercado de fianzas de México y su limitado potencial de crecimiento en un entorno económico ralentizado.

Si bien MAPFRE Fianzas es una subsidiaria legal de MAPFRE México, su estrategia y operaciones sirven como una línea de negocio boutique enfocada en mantener presencia en el mercado y complementar los servicios brindados por MAPFRE. La compañía tiene una pequeña participación de mercado (1.6%) dentro de la industria de fianzas en México, basada en primas brutas emitidas, con una cartera compuesta principalmente por negocios administrativos, judiciales y de crédito y fidelidad.

En 2024, el desempeño de suscripción de la compañía se mantuvo sólido, respaldado por un índice de siniestralidad contenido de 14.3% y un índice combinado de 77%. El aumento en la siniestralidad fue compensado por una mejor gestión de gastos, con un aumento del 26.1% en las primas netas emitidas con respecto al año anterior. La compañía continúa priorizando los segmentos rentables y de bajo riesgo, al tiempo que mantiene un enfoque selectivo hacia las grandes cuentas. Sin embargo, el entorno operativo de México sigue siendo difícil debido a la contracción del gasto público.

La capitalización ajustada por riesgos de MAPFRE Fianzas continúa respaldada por la retención de utilidades y desempeño operativo consistente en 2024. A pesar del aumento en el volumen de primas, la compañía sigue siendo vulnerable a condiciones adversas en el mercado y a desviaciones en siniestralidad, lo cual limita la opinión de AM Best sobre las calificaciones. Sin embargo, el apropiado programa de reaseguro de MAPFRE Fianzas, provisto por Solunion Seguros Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., compensa parcialmente la opinión de AM Best.

Las prácticas de ERM de MAPFRE Fianzas están bien establecidas e implementadas a través de la compañía, siguen muy de cerca las establecidas por MAPFRE S.A. y están alineadas con MAPFRE México.

Si se desarrollara una presión negativa de calificación como resultado de un deterioro en las métricas de desempeño operativo del grupo MAPFRE, por debajo de las acordes con la evaluación de fuerte, o después de un deterioro notable en la fortaleza de balance a un nivel que ya no respalde la evaluación de muy fuerte, las calificaciones de MAPFRE Fianzas reflejarían estas acciones. Se podrían desarrollar factores positivos de calificación si el grupo logra expandir su perfil manteniendo al mismo tiempo un desempeño operativo fuerte y unos fundamentales de balance muy sólidos, en cuyo caso, las calificaciones de MAPFRE Fianzas se moverían en conjunto. Un cambio en la percepción de AM Best respecto al nivel actual o percibido de importancia estratégica de MAPFRE Fianzas para grupo MAPFRE también podría impactar las calificaciones de la compañía.

