AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de MAPFRE México, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de "A" (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "a+" (Excelente) y la Calificación en Escala Nacional México de "aaa. MX" (Excepcional) de MAPFRE México, S.A. (MAPRE México) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

MAPFRE México es miembro de MAPFRE S.A. (MAPFRE), la cual, en una base consolidada, cuenta con una fortaleza de balance la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones de MAPFRE México reflejan la importancia estratégica de MAPFRE México dentro de MAPFRE Internacional S.A. y los beneficios derivados de las prácticas globales, sinergias y eficiencias operativas del grupo. Como parte de MAPFRE, MAPFRE México aprovecha la experiencia y el alcance internacional de su grupo matriz para fortalecer su desempeño nacional.

Establecida en marzo de 1944, MAPFRE México continúa consolidando su posición en el mercado asegurador mexicano, ocupando el octavo lugar con una participación de mercado del 4.5% al segundo trimestre de 2025, frente al 4.3% en 2024. La compañía mantiene un perfil de negocio diversificado como aseguradora multilínea, ofreciendo productos en los segmentos de vida, salud y daños (P/C). A finales de 2024, la distribución del portafolio de la compañía se situó en el 54% para daños (incluyendo autos) y en el 46% para vida y salud. La sólida posición de mercado de la compañía está respaldada por una amplia y eficiente red de distribución que incluye agentes, corredores, proveedores especializados y 215 puntos de venta en todo el país.

El desempeño de suscripción de MAPFRE México se mantuvo estable durante 2024, con un índice de siniestralidad de 61.4%, reflejando una mejora respecto al 64.3% de 2023, durante el cual el volumen de siniestralidad fue compensado por el crecimiento en primas brutas emitidas y retención. El índice combinado alcanzó el 102%, reflejando un incremento moderado respecto al año anterior, debido principalmente a mayores costos de adquisición. En general, estos resultados demuestran un sólido desempeño técnico respaldado por el crecimiento de las primas y un eficiente equilibrio entre los costos de suscripción y el desarrollo de la cartera. De cara al futuro, AM Best espera que la compañía continúe operando con suficiencia de prima, impulsada por resultados rentables.

La capitalización ajustada por riesgos de MAPRE México se mantiene en el nivel más fuerte, medido por el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La evaluación de la fortaleza del balance de muy fuerte de MAPRE Mexico, medida sobre una base consolidada, permanece ligeramente dependiente de los pagos de dividendos a su compañía tenedora. En el mediano plazo, AM Best espera que MAPFRE México continúe afinando su estrategia de suscripción para mejorar los resultados netos y, por lo tanto, continúe expandiendo su base de capital.

Las prácticas de ERM se encuentran bien establecidas e implementadas a través de la compañía y siguen muy de cerca aquellas establecidas por MAPFRE. Esta integración ha beneficiado la implementación de las normas tipo Solvencia II de México dentro de la compañía.

Si se desarrollara una presión negativa de calificación como resultado de un deterioro en las métricas de desempeño operativo de grupo MAPFRE, por debajo de las acordes con la evaluación de fuerte, o después de un deterioro notable en la fortaleza de balance a un nivel que ya no respalde la evaluación de muy fuerte de su balance, las calificaciones de MAPFRE México reflejarían esas acciones. Factores positivos de calificación podrían surgir si el grupo expandiera exitosamente su perfil manteniendo un desempeño operativo fuerte y unos fundamentos de balance muy sólidos, en cuyo caso, las calificaciones de MAPFRE México se moverían en conjunto. Un cambio en la percepción de AM Best respecto al nivel actual o percibido de importancia estratégica de MAPFRE México para grupo MAPFRE también podría impactar las calificaciones de la compañía.

