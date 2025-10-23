Vodafone Spain en Twilio werken samen om bedrijven in Spanje veilige interactieve RCS messaging aan te bieden

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Twilio, het klantengagementplatform dat gepersonaliseerde realtime ervaringen mogelijk maakt voor de toonaangevende merken van vandaag, heeft de uitbreiding aangekondigd van een partnerschap met Vodafone Spain, een van de toonaangevende telecommunicatieoperatoren van het land. Op die manier krijgen Spaanse bedrijven toegang tot RCS messaging (Rich Communication Services), waarmee de manier waarop zij met hun klanten in interactie treden revolutionair verandert dankzij rijke, interactieve en veilige communicatie.

Vodafone Spain vertrouwt op Twilio's wereldwijde expertise om de toepassing van deze messagingoplossing van de nieuwe generatie te versnellen, waardoor het zich als de nieuwe standaard voor bedrijfscommunicatie in de Spaanse markt profileert.

Een broodnodige evolutie voor mobiele communicatie

In een wereld waar personalisering en vertrouwen voor de relatie van merken met hun klanten van fundamenteel belang zijn, biedt RCS een ervaring die verder gaat dan de capaciteiten van traditionele SMS. Volgens Twilio's State of Customer Engagement 2025 report verkiest 81% van de consumenten RCS boven SMS, en 71% van de bedrijven is van plan om dit in het komende jaar te gaan gebruiken.

Met geavanceerde functies zoals foto's, video's, productencarrousels, interactieve knoppen en geverifieerde afzenders, transformeert RCS berichten in meer dynamische, menselijke en relevante communicatie die een grotere impact en meer betrokkenheid genereert. Bovendien hebben bedrijven dankzij het vermogen van RCS om gedetailleerde metrieken te meten, zoals open rates, klikken en interacties, de mogelijkheid om hun campagnes in realtime te optimaliseren en zo RoI (return on investment) te maximaliseren.

Vertrouwen en transparantie staan centraal in verwachtingen van klanten nu spam- en phishingaanvallen steeds meer toenemen. RCS reageert ten volle op deze risico's door de geloofwaardigheid en de impact van merkcommunicatie te verbeteren.

Belangrijkste voordelen voor bedrijven en gebruikers

Betere interactiviteit: RCS zorgt ervoor dat bruikbare knoppen rechtstreeks in de berichten worden opgenomen, wat acties zoals aankopen, boekingen of enquêtes vergemakkelijkt zonder dat het gesprek moet worden verlaten.

RCS zorgt ervoor dat bruikbare knoppen rechtstreeks in de berichten worden opgenomen, wat acties zoals aankopen, boekingen of enquêtes vergemakkelijkt zonder dat het gesprek moet worden verlaten. Geverifieerde identiteit: Via merkspecifieke messaging kan een bedrijf haar merknaam, merklogo, een taglijn en een geverifieerde badge koppelen aan elke tekst die het bedrijf verstuurt, wat betekent dat klanten ogenblikkelijk kunnen herkennen en controleren wie hen probeert te bereiken.

Via merkspecifieke messaging kan een bedrijf haar merknaam, merklogo, een taglijn en een geverifieerde badge koppelen aan elke tekst die het bedrijf verstuurt, wat betekent dat klanten ogenblikkelijk kunnen herkennen en controleren wie hen probeert te bereiken. Een rijkere ervaring: Multimediacontent zoals foto's, GIF's en video's verbeteren de ervaring van de gebruiker en maken interacties boeiender en gedenkwaardiger.

Multimediacontent zoals foto's, GIF's en video's verbeteren de ervaring van de gebruiker en maken interacties boeiender en gedenkwaardiger. Communicatie in twee richtingen: RCS moedigt realtime gesprekken aan, zodat klanten problemen kunnen oplossen of via de chat rechtstreeks vragen kunnen stellen.

RCS moedigt realtime gesprekken aan, zodat klanten problemen kunnen oplossen of via de chat rechtstreeks vragen kunnen stellen. Geavanceerde personalisering: dankzij de integratie van contextuele gegevens zoals koopgeschiedenis, browsegeschiedenis en voorkeuren, kunnen bedrijven hun berichten op de specifieke voorkeuren en behoeften van elke klant afstemmen.

Een strategische samenwerking om communicatie in Spanje te transformeren

Luis Suñer, Head of Wholesale MVNOs & Third Party Deals van Vodafone Spain, licht toe: "We zijn opgetogen om met Twilio samen te werken om onze bedrijfsklanten in Spanje RCS messaging te kunnen voorstellen. Deze technologie verbetert niet alleen in grote mate de kwaliteit van interacties tussen merken en consumenten, maar versterkt ook vertrouwen en beveiliging terwijl het de geloofwaardigheid van merken verbetert. Met RCS zullen bedrijven in staat zijn om met hun klanten op een relevantere, meer dynamische en doeltreffendere wijze te connecteren."

Peter Bell, Twilio’s EMEA VP of Marketing, verklaart: "Dit uitgebreide partnerschap met Vodafone Spain komt bijzonder goed gelegen, vooral nu het vakantieseizoen voor de deur staat en een 'make-or-break' moment is voor merken. Wanneer merken van RCS gebruik maken, vooral dan voor vakantieberichten, krijgt het engagementkanaal 98% open rates en 45% responsrates. Samen met Vodafone bieden we bedrijven een krachtige tool om zich in een concurrentiële omgeving te onderscheiden."

Een beloftevolle toekomst voor bedrijfsmessaging

Dankzij deze samenwerking zullen klanten van Vodafone Spain het volle potentieel van RCS kunnen inzetten om klantenrelaties te verbeteren, responsrates op te krikken en meer betrokkenheid te genereren. Voor gebruikers die nog geen RCS-compatibele apparatuur hebben, garandeert Twilio een vlotte overgang naar het SMS-formaat met behulp van automatische failover, die een volledige en continue dekking verzekert.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.