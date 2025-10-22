Aeroporti di Roma transformeert de ervaring van passagiers met AI Virtual Assistant, mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en Storm Reply

ROME--(BUSINESS WIRE)--Aeroporti di Roma (ADR) kondigt de lancering aan van Virtual Assistant, een geavanceerde, door AI aangestuurde digitale metgezel ontworpen om de reiservaring te verbeteren voor de miljoenen passagiers die elk jaar via Rome Fiumicino Airport vliegen, recent door ACI Europe voor de zevende keer tot 'Best Airport in Europe' uitgeroepen.

Deze baanbrekende oplossing, ontwikkeld in samenwerking met AWS (Amazon Web Services) en Storm Reply, richt zich op de meest prangende behoeften van reizigers door informatie in realtime en ondersteuning te bieden.

De Virtual Assistant biedt passagiers snel vlotte toegang tot belangrijke reisinformatie en begeleidt hen tijdens hun hele ervaring op de luchthaven. Deze nieuwe tool is beschikbaar via ADR’s WhatsApp Chatbot en de officiële website www.adr.it, met ADRYX, the officiële mascotte van Aeroporti di Roma. De tool houdt reizigers in elke fase van hun reis op de hoogte, met realtime vluchtupdates, begeleiding in luchthavenservices en gepersonaliseerde aanbevelingen vor een aangename, vlotte ervaring in de terminals.

“Van de eerste ‘Buongiorno’ tot de laatste ‘Arrivederci’ zetten we ons in om een vlotte reiservaring te bieden die Italiaanse gastvrijheid met technologische innovatie vermengt,” aldus Emanuele Calà, Senior Vice President Transformation & Technology van Aeroporti di Roma. “De Virtual Assistant markeert een belangrijke mijlpaal in ons traject van digitale transformatie, zodat we gepersonaliseerde ondersteuning kunnen bieden aan de om en bij 50 miljoen reizigers die elk jaar via onze luchthavens reizen, om te verzekeren dat hun eerste en laatste momenten in contact met de stad comfortabel en moeiteloos zijn.”

De oplossing werd ontwikkeld met de expertise van het AWS Generative AI Innovation Center en Storm Reply, een AWS Premier Consulting Partner, die ADR heeft ondersteund bij het benutten van de kracht van generatieve AI om een reactieve en intuïtieve virtual assistant te creëren die in staat is om complexe vragen van passagiers in verschillende talen te begrijpen en erop te antwoorden. ADR’s Virtual Assistant, aangestuurd door Amazon Bedrock — de volledig beheerde service van AWS voor basismodellen — en een multi-agent architectuur, levert veilige, kwaliteitsvolle antwoorden aangestuurd door AI terwijl het strikte normen voor gegevensprivacy aanhoudt, van fundamenteel belang voor luchthavenactiviteiten.

“De Assistant, aangestuurd door AI, is een sprekend voorbeeld van hoe artificiële intelligentie naadloos kan integreren in dagelijkse ervaringen van gebruikers en aan reizigers een krachtige maar toch discrete contextuele ondersteuning kan bieden,” verklaart Filippo Rizzante, Chief Technology Officer van Reply. “Door multi-agent orchestratie te combineren met generatieve AI-services van AWS, stelden we de Assistant in staat om veilig en doeltreffend complexe realtime vragen in verschillende talen en uiteenlopende contexten te beheren. Dankzij ADR’s innovatieve ingesteldheid, verbetert de AI-aangestuurde Assistant nu zowel de operationele efficiëntie als de ervaring van passagiers op een hub van wereldschaal met zeer intens verkeer zoals Fiumicino.”

“De reissector kent een revolutie, aangedreven door artificiële intelligentie en cloudtechnologieën,” bevestigt Julien Groues, VP AWS France & Europe South. “De Virtual Assistant van Aeroporti di Roma demonstreert hoe generatieve AI ervaringen van reizigers zinvol kan veranderen. Door ADR’s diepe begrip van de behoeften van reizigers te combineren met de geavanceerde AI-capaciteiten van AWS en de implementatie-expertise van Storm Reply, hebben we een oplossing tot stand gebracht die het navigeren in een van de drukste luchthavensystemen van Europa eenvoudiger en aangenamer maakt.”

De belangrijkste functies van de Virtual Assistant, die op natuurlijke wijze met reizigers van ADR in interactie treedt via tekst- of spraakberichten, zijn:

Beschikbaarheid van parkeerplaatsen: reizigers kunnen controleren waar ze hun auto op de luchthaven kunnen parkeren.

reizigers kunnen controleren waar ze hun auto op de luchthaven kunnen parkeren. Transportservices: informatie over bussen, taxi's en treinen naar en van de luchthaven.

informatie over bussen, taxi's en treinen naar en van de luchthaven. Aanbevelingen in verband met terminalservices: restaurants, winkels, shoppingcentra en dergelijke meer.

restaurants, winkels, shoppingcentra en dergelijke meer. Bagagetracering: nauwkeurige informatie over bagageophaalpunten en de status van bagage.

nauwkeurige informatie over bagageophaalpunten en de status van bagage. Assistentie voor aansluitingen: gepersonaliseerde begeleiding van passagiers die een aansluitende vlucht moeten nemen.

gepersonaliseerde begeleiding van passagiers die een aansluitende vlucht moeten nemen. Meertalige ondersteuning: communicatie in verschillende talen ten behoeve van diverse internationale reizigers die Rome aandoen.

De Virtual Assistant is voortaan beschikbaar voor alle passagiers die op reis zijn via alle vluchten naar en van de luchthaven Rome Fiumicino, en voor de komende maanden is integratie van aanvullende functies gepland.

Meer informatie: https://www.adr.it/fiumicino.

Over Aeroporti di Roma

Aeroporti di Roma maakt deel uit van de Mundys Group en beheert en ontwikkelt de luchthavens Rome Fiumicino en Rome Ciampino, evenals andere aanverwante en complementaire activiteiten die met luchthavenbeheer verband houden. Leonardo da Vinci Airport in Fiumicino is een van de enige twee hubs in Europa — en van de twaalf wereldwijd — die houder is van een 5-Star Skytrax-beoordeling voor uitmuntende servicekwaliteitsstandaarden en werd als beste luchthaven ter wereld erkend voor de veiligheid op de luchthaven. Het beschikt over twee passagiersterminals en staat ten dienste van zowel zakenreizigers als vakantiegangers op binnenlandse, internationale en intercontinentale routes. G.B. Pastine Airport in Ciampino wordt in hoofdzaak gebruikt door low-cost carriers, expresskoeriers en General Aviation-activiteiten. In de loop der jaren heeft ADR onvermoeibaar gewerkt om de luchthaven van de toekomst tot stand te brengen — een duurzame, innovatieve infrastructuur die operationele efficiëntie combineert met aandacht voor de klant, samen met een strategie om het culturele en artistieke erfgoed van Italië in al zijn vormen te promoten. Dankzij deze visie werd Fiumicino Airport door ACI World acht jaar op rij erkend als Europe’s Best Airport for Service Quality in de categorie “meer dan 40 miljoen passagiers”. In 2025 werd Leonardo da Vinci Airport in Fiumicino door ACI Europe eveneens voor de zevende keer in de voorbije acht jaar tot Best European Airport uitgeroepen.

Storm Reply

Storm Reply is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van innovatieve, op de cloud gebaseerde oplossingen en diensten. Met ruime ervaring in het creëren en beheren van IaaS (Infrastructure as a Service), SaaS (Software as a Service) en PaaS (Platform as a Service) cloudoplossingen, ondersteunt Storm Reply grote bedrijven in Europa en over de hele wereld bij de implementatie van op de cloud gebaseerde systemen en applicaties. Storm Reply is een AWS Premier Consulting Partner. www.storm.reply.com

Over Amazon Web Services

Sinds 2006 geldt Amazon Web Services als ’s werelds meest volledige en alom de meest toegepaste cloud. AWS heeft haar services voortdurend uitgebreid om virtueel elke workload te kunnen ondersteunen, en heeft nu meer dan 240 volledig uitgeruste services voor compute, opslag, databases, netwerken, analyse, machine learning en artificiële intelligentie (AI), IoT (Internet of Things), mobiele telefonie, beveiliging, hybride, media en applicatieontwikkeling, integratie en beheer vanuit 120 Availability Zones in 38 geografische regio's, met aangekondigde plannen voor nog eens 10 Availability Zones en nog drie extra AWS-regio's in Chili, het Koninkrijk Saoedi-Arabië en de AWS European Sovereign Cloud. Miljoenen klanten — waaronder de snelst groeiende startups, de grootste ondernemingen en vooraanstaande overheidsagentschappen — vertrouwen op AWS om hun infrastructuur aan te sturen, soepeler te worden en hun kosten te verlagen. Voor meer informatie over AWS gaat u naar aws.amazon.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.