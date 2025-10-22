XPRIZE y Avanci lanzan alianza para brindar a los innovadores conocimientos especializados en materia de propiedad intelectual y licencias

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--XPRIZE, líder mundial en diseño y operación de competencias de incentivos para resolver los mayores desafíos de la humanidad, y Avanci, líder global independiente en plataformas de licencias de PI integrales, anunciaron hoy una sociedad para empoderar a los innovadores de XPRIZE.

Durante más de tres décadas, las competencias de XPRIZE han originado soluciones audaces que trascienden la propia competencia para transformar industrias, inspirar nuevas tecnologías y construir un extraordinario ecosistema global de innovadores dedicados a la resolución de problemas. Esta alianza con Avanci garantiza que los equipos y antiguos alumnos de XPRIZE tengan acceso a los conocimientos y recursos que necesitan para proteger, ampliar y potenciar su impacto en el mundo real gracias al acceso a la experiencia y los conocimientos de Avanci en materia de protección y concesión de licencias de propiedad intelectual (PI). El apoyo personalizado de Avanci ayudará a esos emprendedores a proteger sus innovaciones revolucionarias, a navegar por el complejo panorama de las licencias y a posicionarse para alcanzar un mayor éxito.

“El impacto de nuestro trabajo va mucho más allá de la conclusión de una competencia de XPRIZE: el impacto de los equipos participantes sigue dando forma a las industrias y mejorando vidas mucho después de que se haya otorgado el premio», dijo Anousheh Ansari, directora ejecutiva de XPRIZE. «Nuestros innovadores han generado más de 9700 patentes, y la cifra sigue aumentando, por un trabajo que está impulsando un cambio real en todo el mundo. Con los conocimientos especializados de Avanci, les ayudamos a proteger y ampliar esos avances para lograr un impacto permanente en todos los sectores”.

Kasim Alfalahi, fundador y director ejecutivo de Avanci, agregó: "Estamos inspirados por la misión de XPRIZE de resolver los mayores desafíos de la humanidad a través de la innovación. Nuestro equipo brinda décadas de experiencia sénior en PI y licencias a muchas de las empresas líderes del mundo en diferentes sectores. Al participar en los comienzos del proceso creativo, podemos empoderar a los innovadores para proteger y escalar sus soluciones para lograr un impacto máximo. Nuestras organizaciones se complementan entre sí a la perfección. Juntos podemos ayudar a los innovadores a hacer realidad su visión de un mundo mejor”.

Avanci ha asesorado a varios equipos de XPRIZE en seis competencias de XPRIZE diferentes, incluidos participantes en la recientemente galardonada competencia XPRIZE Rainforest. Un ejemplo notable es cómo la empresa brindó apoyó a Map of Life Solutions (MOL), que ganó 2 millones de dólares como uno de los equipos líderes que demostró la tecnología más innovadora para explorar la biodiversidad de la Tierra.

Mientras Map of Life Solutions busca comercializar su plataforma de inteligencia de biodiversidad y ampliar el acceso a herramientas escalables de medición de la biodiversidad, llegó a Avanci con preguntas complejas sobre la propiedad intelectual y las licencias de datos para conjuntos de datos fundamentales sobre la biodiversidad mundial. Avanci les prestó apoyo proporcionándoles orientación jurídica y estratégica para aclarar los derechos de uso de los datos y evaluar las opciones de protección de la propiedad intelectual.

“El apoyo de Avanci nos ayudó a analizar uno de los pasos más críticos al convertir la plataforma científica de biodiversidad global en un negocio viable”, manifestó Chrissy Durkin, director comercial de Map of Life Solutions. “Sus conocimientos especializados nos dio la confianza de que nuestra innovación impulsada por datos podría escalar de manera responsable, protegiendo tanto a nuestra tecnología como la integridad de la ciencia que la sustenta”.

Avanci también apoyó al competidor en la eliminación de carbono de XPRIZE, BIOSORRA, empresa dedicada a las soluciones de eliminación de carbono mediante biocarbón, cuyo fin es el de elaborar una estrategia de PI sólida que proteja sus innovaciones científicas y tecnológicas, mientras apoya la escalabilidad de la empresa, los objetivos comerciales y el impacto positivo de su labor.

"Aprovechamos la experiencia de Avanci para fortalecer el marco de propiedad intelectual de BIOSORRA, asegurando que evolucione junto con nuestro crecimiento, proteja nuestros avances tecnológicos con el fin de mejorar la reputación de la marca y refuerce nuestra innovación impulsada por la misión”, manifestó Inés Serra Baucells, cofundadora y directora ejecutiva de BIOSORRA.

La próxima etapa de la alianza entre Avanci y XPRIZE es la de desarrollar herramientas para proteger y apoyar la PI que pueden compartirse en la Red de Exalumnos de XPRIZE compuesta por 650 equipos.

El anuncio de la alianza se produce antes del evento anual Visioneering de XPRIZE que se celebrará en Malibú, California, del 23 al 25 de octubre de 2025, donde los líderes de todo el mundo se reunirán para explorar conceptos de futuros premios. Avanci patrocinará el evento y se sumará a un panel de debate para compartir conocimientos y primeras conclusiones sobre el apoyo prestado a los equipos de XPRIZE a través de esta nueva colaboración.

Sobre XPRIZE

XPRIZE es el reconocido líder mundial en diseñar y ejecutar competencias a gran escala para resolver los desafíos más grandes de la humanidad. Durante más de 30 años, nuestro modelo único ha democratizado la innovación colaborativa y las soluciones escalables desde el punto de vista científico que aceleran un futuro más equitativo y abundante. Done, infórmese más y codiseñe un mundo de abundancia con nosotros en xprize.org.

Acerca de Avanci

Avanci cree que compartir tecnología patentada puede ser más simple. Avanci, intermediario global independiente que no es propiedad ni está controlado por licenciantes o licenciatarios, trabaja en la intersección de diferentes industrias. Nuestras soluciones integrales están diseñadas para brindar eficiencia, comodidad y previsibilidad al proceso de concesión de licencias. Desde 2016, Avanci impulsa la innovación estableciendo conexiones a través de nuestras plataformas de concesión de licencias.www.avanci.com

