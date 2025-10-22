-

Andersen Consulting携手MOYO拓展数字化转型能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与MOYO达成合作协议，持续拓展其业务和技术转型能力。MOYO是一家数字化咨询公司，提供涵盖战略、数据、技术、工程和人才发展的一体化解决方案。

MOYO由董事总经理Pierre le Roux于2007年创立，融合咨询、技术和人力资本服务，助力各类客户群体——从初创企业到金融服务、采矿和零售行业的大型企业——实施可扩展系统、优化流程，并提供量身定制的解决方案，以抓住数字经济中的新机遇。

Pierre表示：“MOYO认为，只有基于深刻的同理心和对业务背后人群的清晰理解来构建解决方案，数字化转型才能取得成功。我们与Andersen Consulting的合作体现了对有意义的长期变革的共同承诺。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“MOYO将技术专长与实践创新相结合，是我们咨询平台的有益补充。他们整合数字战略、数据系统和工程执行的能力，使我们能够更好地交付无边界的无缝衔接成果。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseFrenchDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting收购Insight Experience，以提升领导力发展专长

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与Insight Experience签署合作协议，持续拓展其平台。Insight Experience是一家以体验式商业模拟和综合学习项目闻名的领导力发展公司。 Insight Experience成立于2001年，主要与《财富》世界500强企业合作，提供企业领导力和商业敏锐度培训、战略执行、文化建设以及基于模拟的学习，帮助领导者通过沉浸式、以结果为导向的项目，将个人行为与组织成果联系起来。无论是定制现有资产，还是开发新的基于模拟的体验，公司旨在传授商业理念、强化领导力最佳实践并鼓励人际反馈。 Insight Experience总裁Karen Maxwell Powell表示：“我们的工作基于这样一个信念：领导者通过实践经历才能获得最佳成长，尤其是在实践得到洞察、反馈和现实支撑时。通过与Andersen Consulting合作，我们可以将我们的方法论带给更多寻求以有意义且可衡量的方式将领导力与战略执行相结合的客户。” Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vor...

Andersen Consulting 与 Jolera 合作，加强数字化转型能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting 通过与全球系统集成公司 Jolera 签署合作协议，进一步强化其平台实力，提供安全且可扩展的数字化转型解决方案。 成立于 2001 年的 Jolera 是一家端到端 IT 服务提供商，业务涵盖网络安全、基础设施管理、人工智能与数据服务，以及终端用户支持。该公司还提供监控和管理解决方案、备份与恢复、应用程序开发以及 IT 战略，以推动业务成果并提升长期客户价值。Jolera 服务于建筑、制造、金融服务、电信、媒体、并购和公共部门等行业，通过结合全球布局与本地执行，支持客户的云端与数字化运营。 "在 Jolera，我们始终相信创新始于责任，"Jolera 首席执行官 Alex Shan 表示，"我们的团队致力于交付卓越成果，并以强大的价值观、严谨的运营和对客户成功的坚定承诺作为支撑。与 Andersen Consulting 的合作使我们能够与志同道合的组织携手，扩大我们解决方案的影响力。" "Jolera 拥有企业级 IT 能力、全球基础设施经验以及以客户为中心的企业文化。" And...

Andersen Consulting通过NewVision Solutions强化平台实力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与NewVision Solutions签署合作协议，持续拓展自身能力，后者是一家专注于市场进入策略、市场研究以及基础设施和工程解决方案的咨询公司。 NewVision Solutions成立于2008年，总部位于孟加拉国，通过财务尽职调查、会计咨询、合资企业架构设计和基础设施咨询，支持并促进外国投资，帮助组织驾驭复杂的市场。该公司的定制化服务面向广泛的客户群体，包括公共机构、私营企业和发展组织。 NewVision Solutions董事总经理Tareq Rafi Bhuiyan Jun表示：“NewVision的目标是为客户简化复杂事务，无论是指导市场进入、促进投资还是应对监管环境。我们带来全球经验、本地洞察以及对高质量成果的坚定承诺。与Andersen Consulting的合作使我们能够提升平台实力，并为更广泛的转型计划做出贡献。” Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“NewVision Solutions凭借其在市场进入和商业咨询...
Back to Newsroom