Andersen Consulting携手MOYO拓展数字化转型能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与MOYO达成合作协议，持续拓展其业务和技术转型能力。MOYO是一家数字化咨询公司，提供涵盖战略、数据、技术、工程和人才发展的一体化解决方案。

MOYO由董事总经理Pierre le Roux于2007年创立，融合咨询、技术和人力资本服务，助力各类客户群体——从初创企业到金融服务、采矿和零售行业的大型企业——实施可扩展系统、优化流程，并提供量身定制的解决方案，以抓住数字经济中的新机遇。

Pierre表示：“MOYO认为，只有基于深刻的同理心和对业务背后人群的清晰理解来构建解决方案，数字化转型才能取得成功。我们与Andersen Consulting的合作体现了对有意义的长期变革的共同承诺。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“MOYO将技术专长与实践创新相结合，是我们咨询平台的有益补充。他们整合数字战略、数据系统和工程执行的能力，使我们能够更好地交付无边界的无缝衔接成果。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

