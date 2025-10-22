XPRIZE和Avanci达成合作，为创新者提供知识产权和许可方面的专业支持

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- XPRIZE是全球领先的激励性竞赛设计和运营机构，致力于解决人类面临的重大挑战；Avanci是一站式知识产权许可平台领域的独立全球领导者。双方今日宣布达成合作，共同为XPRIZE的创新者赋能。

30多年来，XPRIZE竞赛催生了众多大胆的解决方案，其影响远超竞赛本身，不仅推动了行业变革、激发了新技术研发，还构建了一个由专注于解决各类问题的创新者组成的卓越全球生态系统。此次与Avanci的合作，将通过Avanci在知识产权(IP)保护和许可方面的专业知识与经验，确保XPRIZE参赛团队和往届参赛者能获取所需的专业支持和资源，在现实世界中保护、推广自己的成果并扩大影响力。Avanci提供的定制化支持将帮助这些创业者保护其突破性创新成果、应对复杂的许可环境，并为他们争取更大的成功奠定基础。

XPRIZE首席执行官Anousheh Ansari表示：“我们工作的影响远不止于XPRIZE竞赛结束——即便在奖项颁发后很长一段时间，参赛团队的影响力仍在持续塑造行业并改善人们的生活。我们的创新者已累计申请了超过9700项专利，且这一数字还在不断增加，他们的成果正在为全球带来切实改变。借助Avanci的专业能力，我们将帮助他们保护和推广这些突破性成果，在各个领域创造持久影响。”

Avanci创始人兼首席执行官Kasim Alfalahi补充道：“XPRIZE通过创新解决人类重大挑战的使命让我们深受启发。我们的团队在全球多个行业的顶尖企业中积累了数十年的高级知识产权和许可经验。通过在创意过程早期介入，我们能为创新者提供支持，帮助他们保护和推广解决方案，以实现最大影响力。我们两家机构的优势高度互补。双方携手合作能帮助创新者实现他们对更美好世界的愿景。”

Avanci已为6个不同XPRIZE竞赛中的多个参赛团队提供了咨询支持，其中包括近期颁发奖项的XPRIZE雨林(XPRIZE Rainforest)竞赛的参赛者。其中一个显著的例子是，该公司为Map of Life Solutions (MOL)提供了支持——MOL因展示了探索地球生物多样性的最具创新性技术，成为领先团队之一并获得200万美元奖金。

Map of Life Solutions计划将其生物多样性智能平台商业化，并推广可扩展的生物多样性测量工具。在此过程中，该公司就全球基础生物多样性数据集的知识产权和数据许可相关复杂问题向Avanci寻求帮助。Avanci通过提供法律和战略指导，帮助他们明确数据使用权、评估知识产权保护方案，为其提供了支持。

Map of Life Solutions首席商务官Chrissy Durkin表示：“Avanci的支持帮助我们攻克了将全球生物多样性科学平台转化为可行业务过程中的关键一步。他们的专业知识让我们有信心以负责任的方式推广我们的数据驱动型创新——既保护我们的技术，也维护背后科学的完整性。”

Avanci还为XPRIZE碳去除(XPRIZE Carbon Removal)竞赛的参赛者BIOSORRA提供了支持。BIOSORRA是一家专注于生物炭碳去除解决方案的公司，该公司希望构建完善的知识产权战略，以保护其科技创新成果，同时支持公司规模化发展、实现业务目标，并扩大自身工作的积极影响。

BIOSORRA联合创始人兼首席执行官Inés Serra Baucells表示：“我们借助Avanci的专业知识加强了BIOSORRA的知识产权框架，确保该框架能随公司发展不断完善、保护我们的技术进步成果——所有这些努力都是为了提升品牌声誉，并加强我们以使命为导向的创新。”

Avanci和XPRIZE合作的下一阶段，是开发用于保护和支持知识产权的工具，这些工具将向XPRIZE往届参赛者网络（由650个团队组成）中的所有成员开放共享。

此次合作宣布之际，恰逢XPRIZE的年度Visioneering大会即将召开。该大会将于2025年10月23日至25日在加州马里布举行，全球各地的领导者将齐聚一堂，共同探讨未来的竞赛理念。Avanci将担任大会赞助商，并加入一个小组讨论，分享通过这一新合作支持XPRIZE团队的见解和早期经验。

关于XPRIZE

XPRIZE是全球公认的领导者，致力于设计和举办大型竞赛，以解决人类面临的重大挑战。30多年来，我们独特的模式推动了众包创新的普及，催生了具有科学可扩展性的解决方案，助力加速构建一个更公平、更富足的未来。如需捐赠、了解更多信息，或与我们共同构建富足的世界，请访问xprize.org。

关于Avanci

Avanci认为，专利技术的共享可以更简单。Avanci是不受许可方或被许可方所有和控制的全球独立中间人，在不同行业的交汇领域发挥作用。我们的一站式解决方案旨在让专利许可更高效、便捷和可预测。自2016年以来，Avanci通过许可平台构建联系，不断推动创新。www.avanci.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。