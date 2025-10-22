Diligent en Persefoni vormen strategische samenwerking om klanten te ondersteunen bij het vol vertrouwen omgaan met duurzaamheidsrapportage

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Diligent, marktleider op het gebied van AI in SaaS-oplossingen voor governance, risico en compliance, en Persefoni AI, Inc., een toonaangevend SaaS- en AI-platform voor duurzaamheidsmanagement voor bedrijven en financiële instellingen, hebben vandaag een strategische samenwerking aangekondigd om het voortouw te nemen op het gebied van duurzaamheid door klanten te voorzien van de beste tools en ondersteuning om hun strategische doelen te bereiken en vol vertrouwen om te gaan met een steeds complexer duurzaamheidslandschap.

Als onderdeel van de overeenkomst zal Diligent zijn koolstofregistratieklanten overzetten naar het toonaangevende platform van Persefoni en een aandelenbelang nemen in Persefoni, waarmee de langetermijninzet voor innovatie op het gebied van ESG wordt versterkt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.