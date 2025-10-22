Andersen Consulting與MOYO攜手擴大數位化轉型能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與MOYO達成合作協議，持續擴大其業務和技術轉型能力。MOYO是一家數位化顧問公司，提供涵蓋策略、資料、科技、工程和人才發展的整合式解決方案。

MOYO由董事總經理Pierre le Roux于2007年創立，融合顧問、科技和人力資本服務，協助各類客戶群體——從初創企業到金融服務、採礦和零售產業的大型企業——實施可擴充的系統、實現流程最佳化，並提供量身打造的解決方案，以抓住數位經濟中的新商機。

Pierre表示：「MOYO認為，只有以深刻的同理心和對業務背後人群的清晰理解為基礎來建構解決方案，數位化轉型才能取得成功。我們與Andersen Consulting的合作體現了對有意義的長期變革的共同承諾。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「MOYO將技術專長與實務創新相結合，是我們顧問平台的有益補充。他們整合數位策略、資料系統和工程執行的能力，使我們能夠更好地交付無邊界的順暢銜接成果。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過44,000名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。