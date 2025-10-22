-

XPRIZE e Avanci lanciano una collaborazione per fornire agli innovatori competenze di IP e concessioni di licenze

La collaborazione assicura che gli innovatori traggano vantaggio da risorse critiche per proteggere e promuovere soluzioni innovative

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--XPRIZE, azienda leader mondiale nella progettazione e realizzazione di concorsi a premi per risolvere le più grandi sfide dell'umanità, e Avanci, il leader indipendente globale nella fornitura di piattaforme one-stop per la concessione di licenze IP, oggi ha annunciato un sodalizio per abilitare gli innovatori di XPRIZE.

Per più di trent'anni, i concorsi di XPRIZE hanno prodotto soluzioni audaci che vanno ben oltre la competizione stessa per trasformare le industrie, ispirare nuove tecnologie e creare uno straordinario ecosistema globale di innovatori dedicati alla soluzione di problemi. Questo sodalizio con Avanci assicura ai team e agli ex studenti di XPRIZE l'accesso alle competenze e risorse di cui hanno bisogno per proteggere, scalare e amplificare il loro impatto nel mondo reale attraverso l'accesso alla competenza e all'esperienza di Avanci in materia di protezione e concessione di licenza di proprietà intellettuale (IP).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:
Caitlin Chase
Direttore senior delle Comunicazioni
Caitlin.chase@xprize.org
210-386-1785

Ryan Peal
Vicepresidente senior, Marketing e Comunicazioni
media@avanci.com
310-490-1915

Industry:

Avanci

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto per i media:
Caitlin Chase
Direttore senior delle Comunicazioni
Caitlin.chase@xprize.org
210-386-1785

Ryan Peal
Vicepresidente senior, Marketing e Comunicazioni
media@avanci.com
310-490-1915

More News From Avanci

Riassunto: Ericsson si unisce ad Avanci Video come licenziante

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Avanci Video, la soluzione di licenza semplice ed efficace per i servizi di streaming online, oggi ha accolto Ericsson come nuovo licenziante. Sviluppata sulla base dei suoi investimenti continui nelle tecnologie multimediali, Ericsson possiede un notevole portafoglio di brevetti fondamentali per le tecnologie video. Avanci Video offre l'opzione di un'unica licenza completa per i fornitori di streaming online che comprende le ultime tecnologie video—AV1, H.265 (HEVC), H...

Riassunto: Avanci lancia il programma per il Vehicle Licensing per i mezzi con connessioni 5G

DUBLINO--(BUSINESS WIRE)--Avanci, azienda indipendente leader globale nelle soluzioni per il "joint licensing", ha oggi annunciato il lancio del proprio programma di Vehicle Licensing per i mezzi con connessioni 5G, che semplificherà il processo di licensing per le tecnologie di telefonia usate nelle connessioni dei veicoli di prossima generazione. Kasim Alfalahi, fondatore e Chief Executive Officer di Avanci, ha riferito: “Avanci è stata creata con la missione di trasformare il modo con cui la...

Riassunto: Avanci dà il benvenuto a Honda, la sua nuova licenziataria

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Oggi Avanci ha annunciato di aver sottoscritto con Honda Motor Co., Ltd. un accordo di licenza sui brevetti. I veicoli connessi di Honda ora dispongono dei brevetti essenziali per il 2G, 3G e 4G dei 51 concessori di licenze che attualmente aderiscono al programma sui brevetti del settore autoveicoli di Avanci, oltre a quelli che vi aderiranno in futuro. "Avanci è lieta di dare il benvenuto a Honda Motor Co., Ltd., un'azienda guidata dal potere dei sogni", ha dichiarato...
Back to Newsroom