L’Irlande dévoile sept nouvelles expériences pour Halloween

Plus de célébrations que jamais à travers l’île d’Irlande, véritable berceau d’Halloween

Experience Halloween Where It All Began | Ireland: The Home of Halloween

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Avec sept nouveaux lieux et expériences dédiés à Halloween à travers l’île, l’Irlande est véritablement devenue la destination ultime pour célébrer Halloween en 2025.

La saison d’Halloween en Irlande

Ancrée dans l’ancienne fête celtique de Samhain, Halloween est né en Irlande il y a plus de 2 000 ans et l’île d’Irlande multiplie cette année ses célébrations comme jamais auparavant. Avec plus de 340 événements prévus à travers l’île , fêter Halloween en Irlande est en train de devenir une expérience de voyage incontournable.

Sept nouveaux lieux de célébration Halloween viennent s’ajouter aux événements phares déjà existant à travers l’île d’Irlande, notamment le Púca Festival dans le comté de Meath et Derry Halloween à Derry-Londonderry, qui ont accueilli ensemble plus de 169 000 visiteurs l’année dernière. Ces sept nouveaux endroits invitent les visiteurs à venir découvrir le folklore mystérieux et les rituels irlandais à travers des expériences immersives. Chaque centre proposera son propre programme d’événements, allant des processions aux flambeaux et reconstitutions mythologiques aux visites hantées, en passant par les fêtes des récoltes et des spectacles hauts en couleurs. Ces nouveaux sites se situentà Fingal (au nord de Dublin), Galway, Kerry, Kilkenny, Limerick, Longford et Westmeath, ainsi qu’à Meath et Louth, avec des festivités qui se dérouleront tout au long du mois d’octobre jusqu’au 2 novembre.

Derry Halloween caracole toujours en tête des festivals d’Halloween en Europe. Se déroulant du mardi 28 au vendredi 31 octobre, il propose cette année quatre jours de célébrations effrayantes dans plus de 50 lieux de la deuxième ville historique d’Irlande du Nord et plus de 100 événements incontournables. Le succès de Derry Halloween, qui fêtera son 40e anniversaire en 2026, reflète l’engouement mondial pour les expériences de voyage immersives etculturelles - précisément ce qu’offre Halloween sur l’île d’Irlande, avec ses contes anciens, ses paysages automnaux à couper le souffle et son hospitalitélégendaire .

Samhain : le berceau d’Halloween

Ce que nous appelons aujourd’hui Halloween commença sous le nom de Samhain, un festival celtique sacré marquant la transition entre la lumière et l’obscurité. On croyait que le 31 octobre, le voile entre les vivants et les morts était le plus fin, et que c’était un moment où les esprits traversaient notre monde et où des feux de joie étaient allumés pour les tenir à l’écart. Ces anciennes croyances façonnent aujourd’hui encore les traditions d’Halloween en Irlande et, grâce à ces nouveaux sites célébrant Halloween, les visiteurs peuvent explorer les racines de cet événement dans les contrées où tout a commencé.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Irlande-tourisme.fr

