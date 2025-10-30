Irlanda presenta siete nuevos festivales para Halloween

DUBLÍN--(BUSINESS WIRE)--Irlanda inaugura siete nuevos festivales de Halloween por toda la isla durante este mes, lo que la convierte en el destino ideal para celebrar Halloween en 2025.

La temporada de Halloween en Irlanda

Con sus raíces en la antigua fiesta celta de Samhain, Halloween se originó en Irlanda hace más de 2000 años y, este año, la isla de Irlanda está ampliando sus celebraciones como nunca antes. Con más de 340 eventos previstos en toda la isla para celebrar este año, la fiesta de Halloween en Irlanda se está convirtiendo rápidamente en una experiencia de viaje obligada.

Siete nuevos festivales de Halloween se suman a los eventos emblemáticos ya existentes en toda la isla, entre los que se incluyen el Púca Festival en el condado de Meath y el de Derry Halloween en Derry-Londonderry, que juntos recibieron a más de 169 000 visitantes el año pasado. Estos festivales invitan a los visitantes a explorar el misterioso folclore y los rituales fantásticos de Irlanda a través de experiencias inmersivas inspiradas en la cultura local. Cada festival contará con su propio programa de eventos, desde procesiones con antorchas y recreaciones mitológicas hasta visitas interactivas con fantasmas, fiestas de la cosecha y actuaciones inmersivas. Los nuevos festivales de Halloween para 2025 incluyen ubicaciones en Fingal (norte de Dublín), Galway, Kerry, Kilkenny, Limerick, Longford y Westmeath, así como Meath y Louth, con festividades que se prolongarán durante todo el mes de octubre hasta el 2 de noviembre.

Derry Halloween sigue creciendo como el festival de Halloween más grande de Europa. El festival de este año, que se celebra del martes 28 al viernes 31 de octubre, ofrece cuatro días de escalofriantes celebraciones en más de 50 lugares en la histórica ciudad, la segunda más importante de Irlanda del Norte. Contará con más de 100 eventos imprescindibles, mientras se prepara para su 40.º aniversario en 2026. El éxito de Derry Halloween refleja el interés internacional por las experiencias de viaje inmersivas y culturalmente ricas, y la celebración de Halloween en Irlanda ofrece precisamente historias ancestrales, pero también impresionantes paisajes otoñales y la conocida hospitalidad irlandesa.

Samhain: el origen de Halloween

Lo que hoy conocemos como Halloween comenzó con la festividad de Samhain, una celebración celta sagrada que marcaba la transición de la luz a la oscuridad. Se creía que el 31 de octubre el velo entre los vivos y los muertos se hacía más frágil, un momento en el que los espíritus cruzaban a nuestro mundo y se encendían hogueras para ahuyentarlos. Estas antiguas creencias siguen muy presentes en las tradiciones de Halloween en Irlanda hoy en día y, con los nuevos festivales de Halloween, los visitantes pueden explorar los orígenes de la fiesta en los paisajes donde todo se originó.

