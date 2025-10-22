XPRIZE en Avanci lanceren partnerschap om innovators te voorzien van expertise op het gebied van intellectuele eigendom en licenties

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--XPRIZE, wereldleider in het ontwerpen en organiseren van incentivewedstrijden om de grootste uitdagingen van de mensheid op te lossen, en Avanci, de onafhankelijke wereldleider in one-stop IP-licentieplatforms, hebben vandaag een partnerschap aangekondigd om XPRIZE-innovators te ondersteunen.

Al meer dan drie decennia lang hebben XPRIZE-wedstrijden gedurfde oplossingen opgeleverd die veel verder reiken dan de wedstrijd zelf en sectoren transformeren, nieuwe technologieën inspireren en een buitengewoon wereldwijd ecosysteem van innovators opbouwen die zich toeleggen op probleemoplossing. Deze samenwerking met Avanci zorgt ervoor dat XPRIZE-teams en alumni toegang hebben tot de expertise en hulpbronnen die ze nodig hebben om hun impact in de praktijk te beschermen, op te schalen en te vergroten, dankzij de expertise en ervaring van Avanci op het gebied van bescherming en licenties van intellectuele eigendom (IE).

