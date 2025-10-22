Revenue Analytics integra IA avançada na Climber RMS, trazendo novas funcionalidades para hotéis independentes e regionais

ATLANTA E LISBOA--(BUSINESS WIRE)--A Revenue Analytics, líder global em otimização de receitas e lucros com tecnologia de IA, anunciou hoje a integração de funcionalidades avançadas de IA na Climber RMS, trazendo a automatização de preços de última geração para redes hoteleiras independentes e regionais em todo o mundo. Este lançamento expande o portefólio de inovação em hotelaria da empresa, juntamente com o N2Pricing, o seu sistema de gestão de receitas líder de mercado para marcas de hotéis enterprise.

Após a aquisição da Climber, sediada em Portugal, no início deste ano, a Revenue Analytics incorporou a sua comprovada estrutura de IA e ciência de dados na plataforma Climber — possibilitando decisões de preços mais rápidas, inteligentes e precisas para hotéis de todas as dimensões. As novas melhorias com tecnologia de IA introduzem capacidades avançadas de automatização e estreiam o Auto-Pilot 2.0, proporcionando maior capacidade de resposta, fiabilidade e desempenho para otimizar a gestão das tarifas.

Servindo mais de 10.000 hotéis em todo o mundo — incluindo muitos dos nomes mais emblemáticos da hotelaria — a Revenue Analytics realiza previsões diárias para 40% dos hotéis da América do Norte diariamente e utiliza mais de duas décadas de experiência para continuar a definir o padrão de inovação na gestão de receitas.

“Este é um marco importante na nossa missão de democratizar a definição de preços com tecnologia de IA”, disse Bill Brewster, CEO da Revenue Analytics. “Ao combinar a agilidade da Climber com a IA avançada da Revenue Analytics, estamos a ajudar os hotéis independentes e regionais a competir com a mesma precisão, velocidade e inteligência que as maiores marcas do mundo.”

A Climber RMS oferece agora uma automatização de preços escalável e em tempo real, desenvolvida especificamente para propriedades independentes e redes regionais. Os seus insights baseados em IA aprendem continuamente com o desempenho de cada propriedade e a dinâmica do mercado, garantindo que as recomendações evoluem à medida que as condições mudam. Ao automatizar as recomendações de tarifas com base em dados históricos, previsões, orçamentos e benchmarks competitivos — respeitando a estratégia única de cada propriedade — a Climber RMS capacita as equipas hoteleiras para agirem mais rapidamente, tomarem decisões mais inteligentes e concentrarem-se no crescimento em vez de atualizações manuais.

“Na Climber, a nossa missão sempre foi democratizar a gestão de receitas”, afirmou Mario Mouraz, fundador da Climber. “Agora, com a IA avançada e o Auto-Pilot 2.0, estamos a levar esta missão ainda mais longe — capacitando os hoteleiros de todas as dimensões para tomarem decisões mais inteligentes, agirem mais rapidamente e gerarem mais receitas com confiança.”

A Climber RMS complementa o N2Pricing, o RMS de nível Enterprise da Revenue Analytics, utilizado pelos principais grupos hoteleiros globais. Em conjunto, estas soluções refletem o compromisso da empresa em construir um ecossistema conectado de ferramentas de gestão de receitas baseadas em IA que se expandem por todo o setor da hotelaria, desde os hotéis boutique às cadeias multinacionais.

Para saber mais, visite www.revenueanalytics.com/industries/hospitality ou www.climberrms.com.

Sobre a Revenue Analytics

A Revenue Analytics transforma dados complexos numa vantagem competitiva. Como líder na otimização de receitas e lucros com tecnologia de IA, as suas soluções inovadoras ajudam as empresas a aumentar os lucros e a impulsionar o desempenho das vendas através de insights práticos e análises preditivas.

Parte do pacote de produtos Revenue Analytics, a Climber RMS é um sistema de gestão de receitas baseado na cloud que ajuda as redes hoteleiras boutique, independentes e regionais da Europa e da América Latina a maximizar a rentabilidade. A sua plataforma inteligente e automatizada substitui a análise manual por recomendações práticas de preços, permitindo aos hoteleiros concentrarem-se no que fazem melhor: proporcionar experiências excecionais aos hóspedes.

A Revenue Analytics possibilita decisões de preços mais inteligentes que geram maiores lucros. Saiba mais em www.revenueanalytics.ai e www.climberrms.com.