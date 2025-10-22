XPRIZE和Avanci達成合作，為創新者提供智慧財產權和授權方面的專業支援

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- XPRIZE是全球首屈一指的激勵性競賽設計和營運機構，致力於解決人類面臨的重大挑戰；Avanci是一站式智慧財產權授權平台領域的獨立全球領導者。雙方今日宣布達成合作，共同為XPRIZE的創新者賦能。

30多年來，XPRIZE競賽催生了眾多大膽的解決方案，其影響遠超競賽本身，不僅推動產業變革、激發新技術研發，還建構了一個由專注於解決各類問題的創新者組成的卓越全球生態系統。此次與Avanci的合作，將透過Avanci在智慧財產權(IP)保護和授權方面的專業知識與經驗，確保XPRIZE參賽團隊和往屆參賽者能取得所需的專業支援和資源，在真實世界中保護、推廣自己的成果並擴大影響力。Avanci提供的客製化支援將協助這些創業者保護其突破性創新成果、因應複雜的授權環境，並為他們爭取更大的成功奠定基礎。

XPRIZE執行長Anousheh Ansari表示：「我們工作的影響遠不止於XPRIZE競賽結束——即便在獎項頒發後很長一段時間，參賽團隊的影響力仍在持續塑造產業並改善人們的生活。我們的創新者已累計申請了超過9700項專利，且這一數字還在不斷增加，他們的成果正在為全球帶來切實改變。借助Avanci的專業能力，我們將協助他們保護和推廣這些突破性成果，在各個領域創造持久影響。」

Avanci創辦人兼執行長Kasim Alfalahi補充說道：「XPRIZE透過創新解決人類重大挑戰的使命讓我們深受啟發。我們的團隊在全球多個產業的頂尖企業中累積了數十年的資深智慧財產權和授權經驗。透過在創意過程早期介入，我們能為創新者提供支援，協助他們保護和推廣解決方案，以實現最大影響力。我們兩家機構的優勢高度互補。雙方攜手合作能協助創新者實現他們對更美好世界的願景。」

Avanci已為6個不同XPRIZE競賽中的多個參賽團隊提供了顧問支援，其中包括近期頒發獎項的XPRIZE雨林(XPRIZE Rainforest)競賽的參賽者。其中一個顯著的例子是，該公司為Map of Life Solutions (MOL)提供了支援——MOL因展示探索地球生物多樣性的最具創新性技術，成為領先團隊之一並獲得200萬美元獎金。

Map of Life Solutions計畫將其生物多樣性智慧平台商業化，並推廣可擴充的生物多樣性測量工具。在此過程中，該公司就全球基礎生物多樣性資料集的智慧財產權和資料授權相關複雜問題向Avanci尋求協助。Avanci透過提供法律和策略指導，協助他們明確資料使用權、評估智慧財產權保護方案，為其提供了支援。

Map of Life Solutions商務長Chrissy Durkin表示：「Avanci的支援協助我們攻克了將全球生物多樣性科學平台轉化為可行業務過程中的關鍵一步。他們的專業知識讓我們有信心以負責任的方式推廣我們的資料驅動型創新——既保護我們的技術，也維護背後科學的完整性。」

Avanci還為XPRIZE碳去除(XPRIZE Carbon Removal)競賽的參賽者BIOSORRA提供了支援。BIOSORRA是一家專注於生物炭碳去除解決方案的公司，該公司希望建構完善的智慧財產權策略，以保護其科技創新成果，同時支援公司規模化發展、達成業務目標，並擴大自身工作的正向影響。

BIOSORRA共同創辦人兼執行長Inés Serra Baucells表示：「我們借助Avanci的專業知識強化了BIOSORRA的智慧財產權架構，確保該架構能隨公司發展不斷完善、保護我們的技術進步成果——所有這些努力都是為了提升品牌聲譽，並強化我們以使命為導向的創新。」

Avanci和XPRIZE合作的下一階段，是開發用於保護和支援智慧財產權的工具，這些工具將向XPRIZE往屆參賽者網路（由650個團隊組成）中的所有成員開放共享。

此次合作宣布之際，恰逢XPRIZE的年度Visioneering大會召開在即。該大會將於2025年10月23日至25日在加州馬里布舉行，全球各地的領導者將齊聚一堂，共同探討未來的競賽構想。Avanci將擔任大會贊助商，並加入一個小組討論，分享透過這一新合作支援XPRIZE團隊的見解和早期經驗。

關於XPRIZE

XPRIZE是全球公認的領導者，致力於設計和舉辦大型競賽，以解決人類面臨的重大挑戰。30多年來，我們獨特的模式推動了眾包創新的普及，催生了具有科學可擴充性的解決方案，協助加快建構一個更公平、更富足的未來。如欲捐贈、瞭解更多資訊，或與我們共同建構富足的世界，請造訪xprize.org。

關於Avanci

Avanci認為，專利技術的共享可以更簡單。Avanci是不受授權方或被授權方所有和控制的全球獨立中間人，在不同行業的交匯領域發揮作用。我們的一站式解決方案旨在讓專利授權更高效、便捷和可預測。自2016年以來，Avanci透過授權平台建構連結，不斷推動創新。www.avanci.com

