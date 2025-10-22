La British Arab Commercial Bank s’associe à Volante Technologies pour moderniser son infrastructure de paiement avec une solution PaaS

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Volante Technologies, le leader mondial des paiements en tant que service (PaaS), a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec la British Arab Commercial Bank (BACB), afin de moderniser l’infrastructure de traitement des paiements de la banque et de remplacer les anciens systèmes par une plateforme cloud native.

La BACB utilisera la solution PaaS de Volante pour automatiser et rationaliser l’ensemble de ses volumes de paiements sur plusieurs systèmes de paiement, notamment SWIFT MT/ISO 20022, CHAPS, Faster Payments, BACS, ainsi que pour les virements internes. Grâce à cette solution, la BACB pourra délaisser les systèmes hérités et les processus manuels afin d’augmenter ses taux de traitement direct et de continuer à fournir un service de première classe à ses clients.

La BACB est une banque de gros internationale qui gère 4,4 milliards de dollars d’actifs, et qui fournit une gamme de solutions commerciales à des clients opérant sur les marchés en développement, en Afrique et au Moyen-Orient. Elle recherchait un partenaire stratégique doté à la fois de capacités technologiques et d’une culture d’entreprise compatible pour moderniser son infrastructure de paiement.

Volante a répondu à ces besoins grâce à sa capacité éprouvée à fournir des services de traitement des paiements modernes, évolutifs et conformes via sa solution PaaS, ainsi qu’à sa forte adéquation culturelle et à la confiance qu’elle inspire. Ce partenariat témoigne du leadership technologique de Volante et de sa capacité à fournir des solutions de paiement cloud natives, adaptées à des besoins opérationnels et réglementaires complexes.

« Volante s’est imposée comme le choix idéal pour plusieurs raisons », a déclaré Ross McNay, directeur de l’exploitation de la BACB. « Nous étions à la recherche d’un partenaire disposant de la technologie nécessaire pour dynamiser notre infrastructure de paiement et nous aider à remplir notre mission, qui est de contribuer à la prospérité de nos clients et des communautés. Mais l’adéquation culturelle est également très importante : nous nous distinguons par notre service sur mesure et notre engagement à établir des relations personnelles à long terme avec nos clients. Il était donc crucial que nous trouvions un partenaire capable de comprendre et de soutenir cette approche. »

« Il s’est avéré que Volante répondait à ces deux besoins. Leur solution PaaS nous permet de gérer un large éventail de modes de paiement au sein d’une plateforme unique et intégrée, ce qui est extrêmement pratique. La transition s’est déroulée rapidement et sans heurts. Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients une expérience fluide et de permettre à notre équipe de gagner un temps considérable », a poursuivi M. McNay.

« Nous sommes fiers de nous associer à la BACB dans le cadre de la modernisation de ses systèmes de paiement », a confié pour sa part Vijay Oddiraju, cofondateur et PDG de Volante Technologies. « Notre plateforme PaaS est conçue pour répondre aux besoins d’institutions tournées vers l’avenir comme la BACB, en offrant automatisation, évolutivité et intégration transparente avec les systèmes internes et les infrastructures de marché externes. »

Volante Technologies est le partenaire de confiance des entreprises financières du monde entier pour la modernisation des paiements dans le cloud, leur offrant la liberté d’évoluer et d’innover à une vitesse record. Sa solution de paiements en tant que service, native en temps réel, compatible avec les API et conforme à la norme ISO 20022, ainsi que sa plateforme low-code sous-jacente, traitent chaque jour des millions de transactions critiques et des billions de dollars en valeur. Volante compte parmi ses clients quatre des cinq plus grandes banques d’affaires mondiales, sept des dix premières banques américaines et deux des plus grands réseaux de cartes de paiement au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.volantetech.com et sur linkedin.com/company/volante-technologies.

