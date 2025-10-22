Smartstream und ActiveViam arbeiten zusammen, um den Anforderungen an die Optimierung von Sicherheiten gerecht zu werden

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, der vertrauenswürdige Anbieter von Datenlösungen für führende globale Finanzinstitute und Unternehmen, gibt heute die Partnerschaft mit ActiveViam bekannt, einem globalen Anbieter von fortschrittlichen Datenanalyse- und Entscheidungsfindungslösungen für Finanzdienstleistungen. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen Kunden im Treasury- und Kapitalmarktbereich einen sofortigen ROI für die Optimierung des Sicherheitenmanagements bieten.

Diese Zusammenarbeit verbindet zwei Technologien: Smartstreams Smart Collateral mit ActiveViams Atoti Collateral-Optimisation-Lösung. Das Ergebnis ist eine effiziente, optimierte und kostengünstige Lösung zur Optimierung und Zuweisung von kostengünstigeren Vermögenswerten bei gleichzeitiger Reduzierung der Abhängigkeit von teuren Liquiditätspuffern. Die Partnerschaft bietet Finanzinstituten einen umfassenden und modularen Workflow für das Sicherheitenmanagement. Diese leistungsstarke Kombination macht Kunden zukunftssicher und ermöglicht ihnen eine effizientere und zeitnahe Nutzung ihrer Bar- und Sachwertbestände.

Roland Brandli, Head of Partners and Alliances bei Smartstream, erklärt: „Die Partnerschaft mit ActiveViam vereint zwei Branchenführer, was zu einem äußerst attraktiven Angebot geworden ist. Da die Anforderungen der Kunden immer anspruchsvoller werden, steigt der Bedarf an fortschrittlichen Tools, die die Sicherheiten über alle Bestandslinien hinweg optimieren. Diese Partnerschaft gewährleistet maximale Effizienz bei der Nutzung hochwertiger liquider Vermögenswerte, steigert die Gesamtleistung und bietet eine modulare, anpassbare Lösung, die auf die individuellen Anforderungen jedes Unternehmens zugeschnitten ist."

Florence Falck, Head of Partners bei ActiveViam, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit Smartstream bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit bietet eine robuste und kostengünstige Lösung, mit der Kunden von den Effizienzvorteilen einer Optimierung ihrer Bestände profitieren und gleichzeitig ihre Liquiditätspuffer maximieren können.“

Die Lösung lässt sich in die Sicherheiteninfrastruktur von Smartstream integrieren und bietet ein hohes Maß an Automatisierung und Straight-Through-Processing (STP) für den Sicherheitenfluss zwischen den Gegenparteien. Dank ihrer modernen Architektur und ihrem modularen Aufbau kann die Plattform an die spezifischen Anforderungen jedes Kunden angepasst werden. Sie unterstützt die Einhaltung sich weiterentwickelnder regulatorischer Rahmenbedingungen, darunter UMR, EMIR und Basel III, und trägt gleichzeitig zur Optimierung der Nutzung hochwertiger liquider Vermögenswerte bei.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.