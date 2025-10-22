Aeroporti di Roma change l'expérience des passagers grâce à un assistant virtuel basé sur l'IA et développé par Amazon Web Services et Storm Reply

ROME--(BUSINESS WIRE)--Aeroporti di Roma (ADR) annonce le lancement de Virtual Assistant, un assistant numérique avancé basé sur l'intelligence artificielle, conçu pour améliorer l'expérience de voyage des millions de passagers qui transitent chaque année par l'aéroport de Rome Fiumicino, récemment confirmé par ACI Europe comme le meilleur aéroport d'Europe pour la septième fois.

Développée en collaboration avec Amazon Web Services (AWS) et Storm Reply, cette solution de pointe répond aux besoins les plus urgents des voyageurs en leur fournissant des informations et une assistance en temps réel.

L'assistant virtuel offre aux passagers un accès rapide et facile aux informations essentielles relatives à leur voyage, les accompagnant tout au long de leur expérience à l'aéroport. Disponible via le chatbot WhatsApp d'ADR et le site web officiel www.adr.it, ce nouvel outil numérique – mettant en vedette ADRYX, la mascotte officielle d'Aeroporti di Roma – tient les voyageurs informés à chaque étape de leur voyage, en leur fournissant des mises à jour en temps réel sur les vols, des conseils sur les services aéroportuaires et des recommandations personnalisées pour une expérience agréable et fluide à l'intérieur des terminaux.

« Du premier ‘Buongiorno‘ au dernier ‘Arrivederci‘, nous nous engageons à offrir une expérience de voyage fluide qui allie l'hospitalité italienne à l'innovation technologique », a déclaré Emanuele Calà, Vice-président senior Transformation et technologie chez Aeroporti di Roma. « L'assistant virtuel marque une étape importante dans notre transformation numérique. Il nous permet d'offrir un soutien personnalisé aux quelque 50 millions de voyageurs qui transitent chaque année par nos aéroports, afin que leur premier et dernier contact avec la ville se déroule dans le confort et la simplicité. »

La solution a été développée grâce à l'expertise du centre d'innovation AWS Generative AI et de Storm Reply, partenaire de conseil privilégié d'AWS, qui a aidé ADR à exploiter la puissance de l'IA générative pour créer un assistant virtuel réactif et intuitif, capable de comprendre et de répondre à des demandes complexes des passagers dans plusieurs langues. Grâce à Amazon Bedrock – le service entièrement géré d'AWS pour les modèles de base – et à une architecture multi-agents, l'assistant virtuel d'ADR fournit des réponses sécurisées et qualitatives basées sur l'IA, tout en respectant les normes strictes de confidentialité des données indispensables au fonctionnement des aéroports.

« L'assistant basé sur l'IA est un exemple caractéristique de la manière dont l'intelligence artificielle peut s'intégrer de manière fluide dans le quotidien des utilisateurs, en fournissant aux voyageurs une assistance contextuelle puissante, mais discrète », a déclaré Filippo Rizzante, Directeur technique chez Reply. « En combinant l'orchestration multi-agents avec les services d'IA générative AWS, nous avons permis à l'assistant de gérer de manière sécurisée et efficace des requêtes complexes en temps réel dans plusieurs langues et contextes. Grâce à l'esprit d'innovation d'ADR, l'assistant optimisé par l'IA améliore désormais à la fois l'efficacité opérationnelle et l'expérience des passagers dans un hub international très fréquenté comme Fiumicino. »

« Le secteur du voyage connaît actuellement une révolution impulsée par l'intelligence artificielle et les technologies cloud », a déclaré Julien Groues, Vice-président AWS France et Europe du Sud. « L'assistant virtuel d'Aeroporti di Roma démontre comment l'IA générative peut changer de manière notable l'expérience des passagers. En combinant la connaissance approfondie des besoins des voyageurs d'ADR avec les capacités avancées d'IA d'AWS et l'expertise de Storm Reply en matière de mise en œuvre, nous avons créé une solution qui rend la navigation dans l'un des systèmes aéroportuaires les plus fréquentés d'Europe plus simple et plus agréable. »

Les principales fonctionnalités de l'assistant virtuel, qui interagit naturellement avec les passagers ADR par le biais de messages texte ou vocaux, comprennent :

Disponibilité des places de stationnement : Les voyageurs peuvent vérifier où garer leur voiture à l'aéroport.

Les voyageurs peuvent vérifier où garer leur voiture à l'aéroport. Services de transport : Informations sur les bus, les taxis et les trains à destination et en provenance de l'aéroport.

Informations sur les bus, les taxis et les trains à destination et en provenance de l'aéroport. Recommandations sur les services proposés dans les terminaux : Restaurants, boutiques, centres commerciaux, etc.

Restaurants, boutiques, centres commerciaux, etc. Suivi des bagages : Informations précises sur les points de retrait des bagages et l'état des bagages.

Informations précises sur les points de retrait des bagages et l'état des bagages. Assistance pour les correspondances : Conseils personnalisés pour les passagers ayant une correspondance.

Conseils personnalisés pour les passagers ayant une correspondance. Assistance multilingue : Communication en plusieurs langues pour répondre aux besoins des voyageurs internationaux très diversifiés qui transitent par Rome.

L'assistant virtuel est désormais disponible pour tous les passagers voyageant sur tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport de Rome Fiumicino, et des fonctionnalités supplémentaires devraient être déployées dans les prochains mois.

Pour plus de détails, consultez https://www.adr.it/fiumicino.

À propos d’Aeroporti di Roma

Aeroporti di Roma fait partie du groupe Mundys et assure la gestion ainsi que le développement des aéroports de Fiumicino et de Ciampino, à Rome, ainsi que d’autres activités connexes et complémentaires liées à l’exploitation aéroportuaire. L’aéroport Léonard-de-Vinci de Fiumicino est l’un des deux seuls hubs en Europe – et l’un des douze dans le monde – à détenir la classification 5 étoiles de Skytrax pour l’excellence de la qualité de ses services. Il a également été reconnu comme le meilleur aéroport au monde en matière de sécurité aéroportuaire. L’aéroport compte deux terminaux passagers et dessert à la fois les voyageurs d’affaires et de loisirs sur des liaisons intérieures, internationales et intercontinentales. L’aéroport G.B. Pastine de Ciampino est principalement utilisé par les compagnies à bas coût, les services de messagerie express et l’aviation d’affaires. Au fil des années, ADR s’est engagée sans relâche à construire l’aéroport du futur – une infrastructure durable et innovante, alliant efficacité opérationnelle et orientation client, tout en adoptant une stratégie visant à promouvoir le patrimoine culturel et artistique de l’Italie sous toutes ses formes. Grâce à cette vision, l’aéroport de Fiumicino a été désigné par ACI World comme lemeilleur aéroport d’Europe pour la qualité de service dans la catégorie « plus de 40 millions de passagers » pendant huit années consécutives. En 2025, l’aéroport Léonard-de-Vinci de Fiumicino a également été confirmé par ACI Europe comme meilleur aéroport européen pour la septième fois au cours des huit dernières années.

Storm Reply

Storm Reply est spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions et de services innovants basés sur le cloud. Grâce à son expertise consolidée dans la création et la gestion de solutions cloud Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) et Platform as a Service (PaaS), Storm Reply accompagne des entreprises importantes en Europe et dans le monde entier dans la mise en œuvre de systèmes et d'applications basés sur le cloud. Storm Reply est partenaire de conseil privilégié d'AWS. www.storm.reply.com

À propos d’Amazon Web Services

Depuis 2006, Amazon Web Services (AWS) est le service infonuagique le plus complet et le plus largement adopté au monde. AWS n’a cessé d’élargir son offre afin de prendre en charge pratiquement tous les types de charges de travail et propose aujourd’hui plus de 240 services entièrement fonctionnels couvrant les domaines du calcul, du stockage, des bases de données, des réseaux, de l’analytique, de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle (IA), de l’Internet des objets (IdO), du mobile, de la sécurité, des environnements hybrides, des médias ainsi que du développement, du déploiement et de la gestion d’applications. Ces services sont disponibles dans 120 zones de disponibilité réparties dans 38 régions géographiques, et AWS a annoncé la création de 10 nouvelles zones de disponibilité et de trois nouvelles régions AWS au Chili, en Arabie saoudite et dans le cloud souverain européen d’AWS. Des millions de clients – qu’il s’agisse de jeunes entreprises en forte croissance, de grandes entreprises ou d’organismes gouvernementaux de premier plan – font confiance à AWS pour soutenir leurs infrastructures, accroître leur agilité et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus sur AWS, visitez le site aws.amazon.com.

