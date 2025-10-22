Smartstream et ActiveViam collaborent pour répondre aux demandes d'optimisation des garanties

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, fournisseur de solutions de données de confiance pour les principales institutions financières et entreprises mondiales, annonce aujourd'hui son partenariat avec ActiveViam, fournisseur mondial de solutions avancées d'analyse de données et d'aide à la décision pour les services financiers. Ensemble, les deux sociétés offriront un retour sur investissement immédiat pour l'optimisation de la gestion des garanties à leurs clients des marchés de trésorerie et de capitaux.

Cette collaboration associe deux technologies : Smart Collateral de Smartstream et la solution Atoti Collateral Optimisation d'ActiveViam. Il en résulte une solution efficace, rationalisée et rentable pour optimiser et allouer des actifs moins coûteux à fournir, tout en réduisant la dépendance à l'égard de réserves de liquidités coûteuses. Ce partenariat offre aux institutions financières, un workflow complet et modulaire pour la gestion des garanties. Cette combinaison puissante prépare les clients pour l'avenir et leur permet d'utiliser plus efficacement et en temps opportun leurs stocks de garanties en espèces et hors espèces.

Roland Brandli, responsable des partenariats et des alliances chez Smartstream, déclare : « Le partenariat avec ActiveViam réunit deux leaders du secteur, ce qui en fait une proposition extrêmement intéressante. Les demandes des clients devenant de plus en plus sophistiquées, il existe un besoin croissant d'outils avancés permettant d'optimiser les garanties sur toutes les lignes de stocks. Ce partenariat garantit une efficacité maximale dans l'utilisation d'actifs liquides de haute qualité, améliore les performances globales et fournit une solution modulaire et personnalisable, adaptée aux besoins spécifiques de chaque entreprise. »

Florence Falck, responsable des partenariats chez ActiveViam, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec Smartstream. Cette collaboration apporte une solution robuste et rentable qui permet aux clients de bénéficier des gains d'efficacité liés à l'optimisation de leurs stocks, tout en maximisant leurs réserves de liquidités. »

La solution s'intègre aux infrastructures de garantie de Smartstream, offrant ainsi un haut niveau d'automatisation et de traitement direct (STP) pour les flux de garanties entre contreparties. Grâce à son architecture moderne et à sa conception modulaire, la plateforme peut être personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Elle facilite la mise en conformité avec les cadres réglementaires en constante évolution, notamment UMR, EMIR et Bâle III, tout en contribuant à optimiser l'utilisation d'actifs liquides de haute qualité.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.