Andersen Consulting udvider sine digitale transformationskompetencer med MOYO

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortsætter med at styrke sine transformationskompetencer inden for teknologi og forretning via en samarbejdsaftale med MOYO, der er et digitalt konsulenthus, som leverer integrerede løsninger inden for strategi, data, teknologi, programmering og talentudvikling.

MOYO, der blev grundlagt i 2007 af administrerende direktør Pierre le Roux, kombinerer tjenester inden for rådgivning, teknologi og humankapital-tjenester for at hjælpe en bred kundebase – fra startups til store virksomheder inden for finansielle tjenester, minedrift og detailhandel – med at implementere skalerbare systemer, optimere processer og levere skræddersyede løsninger, der udnytter nye muligheder i den digitale økonomi.

"Hos MOYO mener vi, at digital transformation kun lykkes, når løsninger skabes med dyb empati og en klar forståelse for menneskene bag virksomheden," sagde Pierre. "Vores samarbejde med Andersen Consulting afspejler det samme engagement i at skabe meningsfulde, langsigtede forandringer."

"MOYO's kombination af teknisk ekspertise og praktisk innovation gør dem til et værdifuldt supplement til vores konsulentplatform," udtalte Mark L. Vorsatz, global formand og CEO for Andersen. "Deres evne til at integrere digital strategi, datasystemer og teknisk implementering forbedrer vores evne til at levere gnidningsfri og sammenhængende resultater."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende ekspertise inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og rådgivning på en global platform med mere end 44.000 fagfolk verden over og tilstedeværelse på over 600 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer på globalt plan.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.