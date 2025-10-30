L'Irlanda presenta sette nuove esperienze per Halloween

DUBLINO--(BUSINESS WIRE)--Con sette nuovissimi hub o esperienze per Halloween che verranno lanciate sull'isola nel corso del mese, l'Irlanda è diventata la migliore destinazione per festeggiare Halloween nel 2025 .

Il periodo di Halloween in Irlanda

Le radici dell'antico festival celtico di Samhain, la festa di Halloween è nata in Irlanda più di 2.000 anni fa e quest'anno l'Irlanda sta ampliando i festeggiamenti come mai prima d'ora. Grazie ad oltre 340 eventi pianificati nell'isola per festeggiare la ricorrenza di quest'anno, Halloween in Irlanda si sta rapidamente affermando ome un'esperienza di viaggio da non perdere.

Sette nuovi hub per Halloween vanno ad unirsi ai principali eventi già esistenti in Irlanda, tra cui il Púca Festival nella County Meath e Derry Halloween a Derry-Londonderry, che assieme, lo scorso anno, hanno accolto oltre 169.000 visitatori. I sette nuovi hub stanno invitando i visitatori a venire a visitare il misterioso folklore e i riti infuocati dell'Irlanda grazie a esperienze immersive e ispirate al folklore locale. Ogni celebrazione offrirà il proprio programma di eventi: da fiaccolate e rievocazioni mitologiche fino a un tour spettrale interattivo, feste del raccolto e performance immersive. I nuovi luoghi dove festeggiare Halloween 2025 includono località a Fingal (a nord di Dublino), Galway, Kerry, Kilkenny, Limerick, Longford e Westmeath, nonché Meath e Louth, con festeggiamenti durante l'intero mese di ottobre fino al 2 novembre.

Derry Halloween passa di successo in successo come il più grande festival di Halloween in Europa. Programmato da martedì 28 a venerdì 31 ottobre, il festival di quest'anno offre quattro giorni di celebrazioni da brivido in oltre 50 spazi nella seconda città storica dell'Irlanda del Nord. Sono previsti oltre 100 eventi imperdibili in preparazione al traguardo del suo 40º anniversario nel 2026. Il successo di Derry Halloween rispecchia il desiderio globale di esperienze di viaggio immersive e ricche di cultura e Halloween in Irlanda offre proprio questo, grazie a storie e leggende antiche, scenari autunnali mozzafiato nonché la leggendaria ospitalità irlandese.

Samhain: dove è nato Halloween

Quello che oggi è chiamato Halloween è iniziato come Samhain, un festival celtico sacro che segnava il passaggio dalla luce all'oscurità. Si credeva che il 31 ottobre, il velo tra i vivi e i morti fosse più sottile che mai, un momento in cui gli spiriti riuscivano a passare nel nostro mondo e venivano accesi falò per tenerli lontani. Queste antiche credenze definiscono ancora oggi le tradizioni irlandesi di Halloween e, con i nuovi hub per Halloween, i visitatori possono esplorare le radici del festival tra i paesaggi in cui tutto ebbe inizio.

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.ireland.com/it-it/