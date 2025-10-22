Diligent y Persefoni establecen una colaboración estratégica para ayudar a los clientes a gestionar eficazmente sus informes de sostenibilidad

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Diligent, líder en IA para soluciones SaaS de gobernanza, riesgo y cumplimiento de la normativa, y Persefoni AI, Inc., plataforma líder en IA y SaaS para la gestión de la sostenibilidad dirigida a empresas e instituciones financieras, han anunciado hoy una colaboración estratégica para liderar el camino hacia la sostenibilidad, garantizando que los clientes dispongan de las mejores herramientas y el mejor apoyo para alcanzar sus objetivos estratégicos y desenvolverse sin problemas en un contexto de sostenibilidad cada vez más complejo.

Como parte del acuerdo, Diligent trasladará a sus clientes de cálculo de emisiones de carbono a la plataforma líder del mercado de Persefoni y adquirirá una participación en acciones de Persefoni, lo que consolidará su compromiso a largo plazo con la innovación en materia de ESG.

