-

El British Arab Commercial Bank se asocia con Volante Technologies para modernizar su infraestructura de pagos con PaaS

La plataforma nativa en la nube de Volante unifica las operaciones de pago de BACB a través de SWIFT, CHAPS, Faster Payments, BACS y otros sistemas

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Volante Technologies, líder internacional en pagos como servicio (PaaS), ha anunciado hoy una nueva colaboración con el British Arab Commercial Bank (BACB) para modernizar la infraestructura de procesamiento de pagos del banco y sustituir los sistemas heredados por una plataforma nativa en la nube.

BACB utilizará la solución PaaS de Volante para automatizar y optimizar la totalidad de su volumen de pagos a través de múltiples sistemas de pago, incluyendo SWIFT MT/ISO 20022, CHAPS, Faster Payments, BACS y transferencias internas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

En nombre de Volante Technologies:

EMEA
Assyria Graves
Hard Numbers
Tel: +44 7507 870214
VolanteTech@hardnumbers.co.uk

Americas
Julian Byrne
anthonyBarnum
Public Relations
Tel: +1 (512) 665-9258
pr@volantetech.com

Industry:

Volante Technologies

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

En nombre de Volante Technologies:

EMEA
Assyria Graves
Hard Numbers
Tel: +44 7507 870214
VolanteTech@hardnumbers.co.uk

Americas
Julian Byrne
anthonyBarnum
Public Relations
Tel: +1 (512) 665-9258
pr@volantetech.com

More News From Volante Technologies

Resumen: La modernización de los pagos es una prioridad para el 99 % de los bancos de EMEA en el próximo año, según un informe de Volante

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Volante Technologies, líder internacional en pagos como servicio (PaaS), ha publicado la quinta edición de su principal informe de investigación anual: The Big Survey 2025: Modernising Payments. La encuesta realizada a altos cargos de bancos de 11 países de la región EMEA revela un interés casi unánime por el cambio: el 99 % de los bancos tiene previsto implantar una nueva solución de pagos y sustituir uno o varios sistemas a lo largo del año, y más de la mitad (52 %)...
Back to Newsroom