El British Arab Commercial Bank se asocia con Volante Technologies para modernizar su infraestructura de pagos con PaaS

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Volante Technologies, líder internacional en pagos como servicio (PaaS), ha anunciado hoy una nueva colaboración con el British Arab Commercial Bank (BACB) para modernizar la infraestructura de procesamiento de pagos del banco y sustituir los sistemas heredados por una plataforma nativa en la nube.

BACB utilizará la solución PaaS de Volante para automatizar y optimizar la totalidad de su volumen de pagos a través de múltiples sistemas de pago, incluyendo SWIFT MT/ISO 20022, CHAPS, Faster Payments, BACS y transferencias internas.

