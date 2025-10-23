Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen in der digitalen Transformation durch Zusammenarbeit mit MOYO

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting baut seine Geschäfts- und Technologietransformationskompetenzen durch einen Kooperationsvertrag mit MOYO, einer digitalen Unternehmensberatung, die integrierte Lösungen in den Bereichen Strategie, Daten, Technologie, Ingenieurwesen sowie Talententwicklung anbietet, weiter aus.

MOYO wurde 2007 von Geschäftsführer Pierre le Roux gegründet und kombiniert Beratungs-, Technologie- sowie Personalentwicklungsdienstleistungen, um einem vielfältigen Kundenstamm – von Start-ups bis hin zu großen Unternehmen aus den Branchen Finanzdienstleistungen, Bergbau und Einzelhandel – dabei zu helfen, skalierbare Systeme einzusetzen, Prozesse zu optimieren sowie maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen, welche neue Chancen in der digitalen Wirtschaft erschließen.

„Bei MOYO sind wir überzeugt, dass digitale Transformation nur dann erfolgreich ist, wenn Lösungen mit tiefem Einfühlungsvermögen und einem klaren Verständnis für die Menschen hinter dem Unternehmen entwickelt werden“, sagte Pierre le Roux. „Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting spiegelt diesen Einsatz für nachhaltige, bedeutungsvolle Veränderungen wider.“

„MOYOs Kombination aus technischer Expertise und praktischer Innovationskraft macht das Unternehmen zu einer idealen Ergänzung unserer Beratungsplattform“, sagte Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und Geschäftsführer von Andersen. „Ihre Fähigkeit, digitale Strategien, Datensysteme sowie technische Umsetzung zu integrieren, stärkt unsere Möglichkeit, grenzenlose und nahtlose Ergebnisse zu liefern.“

Andersen Consulting ist eine globale Beratungspraxis, die ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen anbietet, von Unternehmensstrategie, Business- und Technologietransformation über KI-Lösungen bis hin zu Human-Capital-Strategien. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global eingebunden und bietet weltweit erstklassige Consulting-Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Recht, Bewertung, globale Mobilität sowie Fachberatung. Die globale Plattform umfasst mehr als 44.000 Fachkräfte an über 600 Standorten durch Mitglieds- und Kooperationsfirmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Limited Partnership und erbringt Consulting-Dienstleistungen über ihre Mitglieds- und Kooperationsfirmen weltweit.

