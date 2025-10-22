Cyclic Materials et VACUUMSCHMELZE élargissent leur partenariat pour recycler les déchets de fabrication d'aimants en terres rares aux États-Unis

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Cyclic Materials, l’entreprise de recyclage avancé qui crée une chaîne d’approvisionnement circulaire pour les éléments de terres rares (ÉTR) et d’autres matériaux critiques, annonce aujourd’hui l’extension de son partenariat avec VACUUMSCHMELZE (VAC), l’un des principaux développeurs de matériaux et de solutions magnétiques.

Les entreprises ont signé un accord exclusif de dix ans pour le recyclage de 100% des sous-produits de la production d'aimants (copeaux) qui seront produits dans l'impressionnante nouvelle usine de fabrication de VAC à Sumter, en Caroline du Sud, dont l'exploitation est prévue pour la fin de 2025. Ce partenariat élargi s'appuie sur l'accord de 2024 entre les deux entreprises, qui garantit un recyclage efficace des matériaux critiques utilisés dans les aimants permanents haute performance.

« Chez Cyclic Materials, notre mission est de récupérer les matériaux critiques des aimants permanents qui peuvent être remis dans la chaîne d'approvisionnement des aimants afin de réduire la dépendance aux méthodes minières traditionnelles et aux sources étrangères », déclare Ahmad Ghahreman, cofondateur et CEO de Cyclic Materials. « Avec l'extension de notre partenariat avec VAC, nous bâtissons collectivement un nouvel élan vers notre objectif de bâtir une chaîne d'approvisionnement nord-américaine. VAC apporte non seulement une source fiable de matières premières pour l'extraction, mais aussi des décennies d'expertise dans la technologie des aimants pour terres rares. Ensemble, nous faisons de l’économie circulaire une réalité. »

VAC produit des aimants néodyme-fer-bore (NdFeB) pour les terres rares, qui sont essentiels aux applications de l'automobile, de la défense, de l'industrie et des énergies renouvelables. Grâce à cet accord élargi, VAC renforce également son engagement en faveur de la circularité avec la possibilité de réintégrer les oxydes de terres rares mixtes recyclés provenant de matériaux cycliques dans ses propres processus de production.

« Nous sommes heureux d'élargir notre partenariat avec Cyclic Materials afin de soutenir davantage l'économie circulaire pour les matériaux critiques essentiels à la transition énergétique », déclare Erik Eschen, CEO de VACUUMSCHMELZE. « L'ajout de ce nouveau contrat pour notre usine de Caroline du Sud renforce notre capacité à localiser la récupération et la réintégration des ÉTR dans notre production. En continuant à tirer parti des procédés de recyclage innovants de Cyclic Materials parallèlement à notre fabrication avancée d'aimants, nous assurons collectivement une matière première durable et de haute pureté pour les aimants haute performance afin de répondre à la demande industrielle actuelle et future. »

Cyclic Materials a levé 57 millions de dollars lors de son tour d'actions de série B l'année dernière, soutenu par des leaders mondiaux de l'industrie tels que Microsoft, Amazon, Hitachi Ventures, BMW i Ventures, le fonds lnMotion de Jaguar Land Rover et des fonds spécialisés tels que Energy Impact Partners, ArcTern Ventures et Fifth Wall. Ensemble, ces investissements positionnent Cyclic Materials comme un partenaire clé pour les entreprises à la recherche de solutions de chaîne d'approvisionnement durables et circulaires, en particulier dans les secteurs de l'automobile et des centres de données.

La société a récemment annoncé son déménagement aux États-Unis avec son intention d'ouvrir une installation à Mesa, en Arizona, ce qui souligne le rôle essentiel que joue Cyclic Materials dans la promotion de chaînes d'approvisionnement durables alors que la société renforce sa présence à travers l'Amérique du Nord avec des plans pour établir des opérations en Europe à l'avenir.

Créées en 2021, les technologies propriétaires de Cyclic Materials sont capables de récupérer économiquement et durablement les matières premières critiques des moteurs de véhicules électriques en fin de vie, des éoliennes, des machines IRM et des déchets électroniques des centres de données. Au fil des ans, l'entreprise a noué des partenariats stratégiques avec des leaders clés de l'industrie tels que Solvay, Vattenfall, Synetiq et VACUUMSCHMELZE pour recycler les aimants contenant des ÉTR et établir une chaîne d'approvisionnement circulaire.

À propos de Cyclic Materials

Créé en 2021, Cyclic Materials est une entreprise axée sur les technologies propres qui crée une chaîne d’approvisionnement circulaire pour les éléments de terres rares et d’autres matériaux critiques afin de soutenir la transition vers une énergie propre. Sa technologie innovante transforme les produits en fin de vie en matières premières de valeur, qui sont ensuite utilisées dans les véhicules électriques, les éoliennes et l’électronique. En 2023, l’entreprise a inauguré un site de démonstration commerciale au sein duquel son procédé MagCycle℠ est utilisé pour récupérer les aimants faisant appel aux terres rares. En 2024, la société a ouvert un deuxième site de démonstration commerciale à Kingston, en Ontario, pour produire de l’oxyde à partir de terres rares mélangées via sa technologie hydrométallurgique REEPure℠. Alors que la demande pour les aimants aux terres rares est en forte hausse, Cyclic Materials se développe à l’échelle mondiale en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. La ville de Mesa, en Arizona, constitue sa première implantation aux États-Unis. En reconnaissance de son travail de pionnier, la société a été nommée la 8e entreprise la plus innovante en Amérique du Nord par Fast Company en 2025. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur cyclicmaterials.earth.

À propos de VACUUMSCHMELZE (VAC)

VACUUMSCHMELZE (VAC) est l'un des principaux producteurs mondiaux de solutions magnétiques avancées, d'aimants permanents pour terres rares et de composants inductifs. Avec un vaste savoir-faire d'application et 100 ans d'expérience dans la science des matériaux et le développement de produits, VAC conçoit et fabrique des solutions critiques pour une grande variété d'industries, y compris les énergies renouvelables, l'électromobilité, l'automobile, l'automatisation industrielle, le médical, l'aérospatiale. La capacité unique de VAC de développer et de fabriquer des éléments de base à partir de produits finis nous permet de fournir aux clients des facteurs de forme et des performances optimaux, générant les meilleures solutions efficaces de leur catégorie d'une manière respectueuse de l'environnement. Plus d'informations sont disponibles sur www.vacuumschmelze.com. VAC est une société de portefeuille d'Ara Partners, une société mondiale de capital-investissement et d'infrastructure qui décarbone l'économie industrielle. Plus d'informations sur www.vacuumschmelze.com.

À propos d'ARA Partners

ARA Partners est une société mondiale de capital-investissement et d'investissement dans les infrastructures axée sur la décarbonisation industrielle. Créé en 2017, Ara Partners cherche à créer et à développer des entreprises ayant un impact significatif sur la décarbonisation dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture. La société opère à partir de bureaux à Houston, Boston, Washington D.C. et Dublin. Ara Partners a clôturé son troisième fonds de capital-investissement en décembre 2023 avec des engagements en capital de plus de 2,8 milliards de dollars. Au 30 juin 2025, Ara Partners avait environ 6,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Pour plus d'informations sur Ara Partners, rendez-vous sur www.arapartners.com.

