Andersen Consulting pogłębia zdolności w dziedzinie cyfrowej transformacji wraz z nawiązaniem współpracy z MOYO

Andersen Consulting w dalszym ciągu rozwija działalność i zdolności w dziedzinie transformacji technologicznej, zawierając umowę o współpracy z firmą MOYO wyspecjalizowaną w cyfrowym konsultingu w celu dostarczania zintegrowanych rozwiązań w zakresie strategii, danych, technologii, inżynierii i rozwoju talentów.

Firma MOYO, którą w 2007 r. założył dyrektor zarządzający Pierre le Roux, łączy usługi konsultingowe, technologiczne i kadrowe, aby wspierać różnorodne grono klientów – od przedsiębiorstw typu start-up po duże firmy z dziedziny usług finansowych, przemysłu wydobywczego i handlu detalicznego – we wdrażaniu skalowalnych systemów, optymalizowaniu procesów i dostarczaniu celowych rozwiązań pozwalających wykorzystać nowe możliwości płynące z cyfrowej gospodarki.

– W MOYO jesteśmy przekonani, że cyfrowa transformacja może udać się tylko wtedy, gdy opracowywaniu rozwiązań towarzyszy głęboka empatia i wyraźne zrozumienie, że za działalnością gospodarczą stoją ludzie – powiedział Pierre. – Nawiązanie współpracy z Andersen Consulting również odzwierciedla to zobowiązanie na rzecz istotnych, długofalowych zmian.

– Dzięki eksperckiej wiedzy technicznej i praktycznym innowacjom MOYO stanowi doskonałe uzupełnienie naszej platformy konsultingowej – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Jej zdolności w zakresie łączenia cyfrowych strategii, systemów danych i technicznej realizacji pozwolą nam płynnie dostarczać jeszcze lepsze rezultaty w wymiarze transgranicznym.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.