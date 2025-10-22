British Arab Commercial Bank werkt samen met Volante Technologies om betalingsinfrastructuur te moderniseren met PaaS
British Arab Commercial Bank werkt samen met Volante Technologies om betalingsinfrastructuur te moderniseren met PaaS
Het cloudgebaseerde platform van Volante verenigt de betalingsactiviteiten van BACB met SWIFT, CHAPS, Faster Payments, BACS en meer
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Volante Technologies, wereldwijd leider in Payments as a Service (PaaS), heeft vandaag een nieuwe samenwerking aangekondigd met British Arab Commercial Bank (BACB), om de betalingsverwerkingsinfrastructuur van de bank te moderniseren en de verouderde systemen door een cloudgebaseerd platform te vervangen.
BACB gaat de PaaS-oplossing van Volante gebruiken om al zijn betalingsvolumes te automatiseren en te stroomlijnen via meerdere betalingssystemen, waaronder SWIFT MT/ISO 20022, CHAPS, Faster Payments, BACS en interne overschrijvingen.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Namens Volante Technologies:
EMEA
Assyria Graves
Hard Numbers
Tel.: +44 7507 870214
VolanteTech@hardnumbers.co.uk
Noord- en Zuid-Amerika
Julian Byrne
anthonyBarnum
Public Relations
Tel.: +1 (512) 665-9258
pr@volantetech.com