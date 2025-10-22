-

British Arab Commercial Bank werkt samen met Volante Technologies om betalingsinfrastructuur te moderniseren met PaaS

Het cloudgebaseerde platform van Volante verenigt de betalingsactiviteiten van BACB met SWIFT, CHAPS, Faster Payments, BACS en meer

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Volante Technologies, wereldwijd leider in Payments as a Service (PaaS), heeft vandaag een nieuwe samenwerking aangekondigd met British Arab Commercial Bank (BACB), om de betalingsverwerkingsinfrastructuur van de bank te moderniseren en de verouderde systemen door een cloudgebaseerd platform te vervangen.

BACB gaat de PaaS-oplossing van Volante gebruiken om al zijn betalingsvolumes te automatiseren en te stroomlijnen via meerdere betalingssystemen, waaronder SWIFT MT/ISO 20022, CHAPS, Faster Payments, BACS en interne overschrijvingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Namens Volante Technologies:

EMEA
Assyria Graves
Hard Numbers
Tel.: +44 7507 870214
VolanteTech@hardnumbers.co.uk

Noord- en Zuid-Amerika
Julian Byrne
anthonyBarnum
Public Relations
Tel.: +1 (512) 665-9258
pr@volantetech.com

Industry:

Volante Technologies

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Namens Volante Technologies:

EMEA
Assyria Graves
Hard Numbers
Tel.: +44 7507 870214
VolanteTech@hardnumbers.co.uk

Noord- en Zuid-Amerika
Julian Byrne
anthonyBarnum
Public Relations
Tel.: +1 (512) 665-9258
pr@volantetech.com

More News From Volante Technologies

Samenvatting: Modernisering van betalingen is het komende jaar een prioriteit voor 99% van de banken in EMEA, volgens de report van Volante

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Volante Technologies, wereldleider in PaaS (Payments as a Service), heeft de vijfde editie uitgegeven van haar jaarlijkse onderzoeksreport dat als vlaggenschip geldt, The Big Survey 2025: Modernising Payments. Deze enquête, afgenomen bij beslissingnemers van banken van senior-niveau uit 11 landen van EMEA, onthult een zo goed als unanieme drang naar verandering: 99% van de banken is van plan om binnen het komende jaar nieuwe betalingsoplossingen te implementeren, ter ve...
Back to Newsroom