British Arab Commercial Bank werkt samen met Volante Technologies om betalingsinfrastructuur te moderniseren met PaaS

Volante Technologies, wereldwijd leider in Payments as a Service (PaaS), heeft vandaag een nieuwe samenwerking aangekondigd met British Arab Commercial Bank (BACB), om de betalingsverwerkingsinfrastructuur van de bank te moderniseren en de verouderde systemen door een cloudgebaseerd platform te vervangen.

BACB gaat de PaaS-oplossing van Volante gebruiken om al zijn betalingsvolumes te automatiseren en te stroomlijnen via meerdere betalingssystemen, waaronder SWIFT MT/ISO 20022, CHAPS, Faster Payments, BACS en interne overschrijvingen.

