-

アンダーセン・コンサルティング、MOYOと提携し、デジタルトランスフォーメーション分野を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、戦略、データ、テクノロジー、エンジニアリング、人材開発にわたる統合ソリューションを提供するデジタル コンサルティング会社であるMOYOと提携し、ビジネスとテクノロジーの変革能力を拡大することを発表しました。

2007年にマネージング ディレクターのピエール・ル・ローによって設立されたMOYOは、コンサルティング、テクノロジー、および人材サービスを組み合わせ、金融サービス、鉱業、小売業界のスタートアップから大企業まで、多様なクライアントによるスケーラブルなシステムの実装、プロセスの最適化、そしてデジタル経済における新たな機会を捉えるためのソリューションの提供を支援しています。

ピエール・ル・ローは、「MOYOでは、デジタルトランスフォーメーションは、ビジネスを支える人々への深い共感と明確な理解に基づきソリューションを構築することによってのみ成功すると考えています。アンダーセン・コンサルティングとの提携は、意義深く長期的な変革へのコミットメントを反映するものです」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「MOYOは、技術的専門知識と実践的なイノベーションを融合させており、当社のコンサルティング・プラットフォームを補完するはずです。MOYOのデジタル戦略、データシステム、そしてエンジニアリングを統合するノウハウは、当社がクライアントにボーダーレスかつシームレスな成果を提供する能力を強化するでしょう」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界各地に4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseFrenchDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

アンダーセン・コンサルティング、インサイト・エクスペリエンスと提携しリーダーシップ開発の専門性を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、体験型ビジネスシミュレーションと統合型学習プログラムで知られるリーダーシップ開発企業のインサイト・エクスペリエンスと提携協定を結び、同社プラットフォームの強化を継続します。 2001年設立のインサイト・エクスペリエンスは主にフォーチュン500企業と協業し、企業向けリーダーシップ・ビジネスセンス研修、戦略執行、企業文化醸成、シミュレーションを活用した学習を提供しており、没入型で結果重視のプログラムを通じて、リーダー個人の行動を組織全体の成果に結びつける支援を行っています。既存のアセットをカスタマイズする場合でも、新たにシミュレーションに基づく体験の開発を行う場合でも、同社はビジネスの概念の理解、リーダーシップのベストプラクティスの強化、個人間でのフィードバックの積極的なやり取りに重点を置いています。 「当社の仕事の礎として、リーダーは経験を通じて、特にインサイトやフィードバック、現実世界との関連性による裏付けがあるときに最も成長するという信念があります」とインサイト・エクス...

アンダーセン・コンサルティング、ジョレラとの提携によりデジタル・トランスフォーメーション体制を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、グローバル・システム・インテグレーター企業であるジョレラとの提携契約を通じて、安全かつ拡張性のあるデジタル・トランスフォーメーション・ソリューションの提供を推進し、自社のプラットフォームの強化を図っています。 2001年設立のジョレラは、サイバーセキュリティー、インフラ管理、AI・データ・サービス、そしてエンド・ユーザー・サポートなど、エンド・ツー・エンドでITサービスを提供する企業です。監視・管理ソリューション、バックアップおよび復旧、アプリケーション開発、IT戦略を提供し、ビジネス成果と長期的な顧客価値の実現を推進しています。建設、製造、金融サービス、通信、メディア、M&A、および公共部門といった業界にサービスを提供し、クラウドおよびデジタル業務において、世界規模の展開力とローカルでの実行力を両立させています。 ジョレラの最高経営責任者（CEO）であるアレックス・シャン氏は、「ジョレラでは、イノベーションは説明責任から始まるという信念を常に持ち続けてきました」...

アンダーセン・コンサルティング、ニュービジョン・ソリューションズと提携しプラットフォームを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、参入戦略、市場調査、インフラおよびエンジニアリングソリューションを専門とするコンサルティング会社、ニュービジョン・ソリューションズと提携契約を結び、引き続き能力を拡充しています。 2008年に設立されバングラデシュに拠点を置くニュービジョン・ソリューションズは、外国投資の支援や促進のほか、財務デューデリジェンス、会計アドバイザリー、ジョイントベンチャーの構築、インフラコンサルティングを通じて、複雑な市場での企業の事業展開を支援しています。同社は公的機関、民間企業、開発機関など幅広い顧客基盤に、きめ細やかなアプローチで貢献しています。 ニュービジョン・ソリューションズのマネージングディレクターであるTareq Rafi Bhuiyan Junは、「ニュービジョンが目指すのは、市場参入の支援、投資の促進、規制環境への対応といった形で、クライアントの複雑な課題を簡素化することです。私たちは、グローバルな経験、ローカルな知見、そして質の高い成果への揺るぎないコミットメントを提供し...
Back to Newsroom