アンダーセン・コンサルティング、MOYOと提携し、デジタルトランスフォーメーション分野を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、戦略、データ、テクノロジー、エンジニアリング、人材開発にわたる統合ソリューションを提供するデジタル コンサルティング会社であるMOYOと提携し、ビジネスとテクノロジーの変革能力を拡大することを発表しました。

2007年にマネージング ディレクターのピエール・ル・ローによって設立されたMOYOは、コンサルティング、テクノロジー、および人材サービスを組み合わせ、金融サービス、鉱業、小売業界のスタートアップから大企業まで、多様なクライアントによるスケーラブルなシステムの実装、プロセスの最適化、そしてデジタル経済における新たな機会を捉えるためのソリューションの提供を支援しています。

ピエール・ル・ローは、「MOYOでは、デジタルトランスフォーメーションは、ビジネスを支える人々への深い共感と明確な理解に基づきソリューションを構築することによってのみ成功すると考えています。アンダーセン・コンサルティングとの提携は、意義深く長期的な変革へのコミットメントを反映するものです」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「MOYOは、技術的専門知識と実践的なイノベーションを融合させており、当社のコンサルティング・プラットフォームを補完するはずです。MOYOのデジタル戦略、データシステム、そしてエンジニアリングを統合するノウハウは、当社がクライアントにボーダーレスかつシームレスな成果を提供する能力を強化するでしょう」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界各地に4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング ソリューションを提供しています。

